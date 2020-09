De Jorge Pérez a José Bono y Celia Villalobos: los nuevos colaboradores que debutarán en septiembre

Comienza el mes de septiembre y con él un nuevo curso para la televisión de nuestro país, que viene cargado de novedades. Son varios los rostros que se incorporarán a los programas de la mañana de las principales cadenas, en calidad de colaboradores. Algunos, ya han sido vistos en la pequeña pantalla en las últimas semanas, mientras que otros harán su aparición en los próximos días.

Este martes, Susanna Griso (50 años) volverá a ponerse al frente de Espejo Público, que arranca su temporada número 15. Lo que significa que Lorena García (38) terminará su ciclo como presentadora. Sin embargo, la periodista manchega se mantendrá en el magacín como mano derecha de la catalana. Así lo confirmó hace unos días en sus redes sociales, asegurando que esta nueva oportunidad es también un nuevo reto para ella. Pero esta no es la única novedad que trae el programa de las mañanas de Antena 3.

Espejo Público estrenará una nueva sección, llamada A3 Verifica, de la mano de la experta en fake news, Patricia Escalona. Asimismo, Rivera y amigos, en la que Francisco Rivera (46) -que asciende de colaborador a entrevistador- mostrará sus habilidades como comunicador, realizando entrevistas cercanas y divertidas a personajes famosos. Según ha podido saber JALEOS, Adriana Abenia (36), otra de las colaboradoras del programa en las última semanas, también se mantendrá frente a la pantalla de Antena 3 durante toda la temporada del programa.

Telecinco también comienza septiembre con novedades en su plantilla de las mañanas. Ya es mediodía ha fichado a Jorge Pérez (35), ganador de Supervivientes 2020, como colaborador de la mesa Fresh. Una noticia que supone un hito importante en la carrera del Guardia Civil, que en su visita al programa el pasado mes de julio, ya revelaba sus intenciones de aparecer en algún espacio de la pequeña pantalla.

"En televisión he tenido la gran suerte que donde he ido, como hoy aquí, la gente ha sido fantástica", comentó el exconcursante del reality. Una frase que aprovechó Sonsóles Ónega (42), que retomará la la presentación se su programa este martes, para hacerle una interesante invitación. "¿Quieres venir aquí de colaborador?", preguntó la periodista. "Me encantaría, estaría súper encantado", respondió entonces Pérez sin imaginar que su deseo se cumpliría.

El ganador de Supervivientes 2020 no ha sido el único fichaje del programa de las mañanas de Telecinco. Entre las nuevas incorporaciones de Ya es mediodía, también destaca José Bono (69). El exministro de Defensa y expresidente del Congreso, al igual que Ángel Expósito (56), periodista, coordinador de informativos de la Cadena COPE y presentador del programa radiofónico La Linterna, se unirán al análisis político del programa. Así, de forma periódica, analizarán algún tema de actualidad.

A José Bono no solo se le verá en la pantalla de Telecinco, sino también en La hora de la 1, el nuevo magacín matinal que TVE que se estrenará el próximo 7 de septiembre y que será presentado por Mónica López (45). Allí, el exministro de Defensa compartirá sus conocimientos en materia política con Cristóbal Montoro (70), Leyre Pajín (43), Joan Tardà (66) o Celia Villalobos (71). Lucía Méndez, Antón Losada (54) y los politólogos Pablo Simón (35), Narciso Michavila (55) y Lluis Orriols (42), también formarán parte de esta emisión que unifica la parrilla de las mañanas de La 1.

"Hemos tirado tabiques y hemos dejado una mañana diáfana. Buscamos que el espectador entienda esta actualidad tan rápida y compleja y que se haga un criterio propio", ha explicado el director de Contenidos y Programas de TVE, Fernando López Puig. "Queremos ser la familia que entre en su casa a las 8 cada mañana y queremos ser más que nunca una televisión pública y al servicio de todos los ciudadanos", ha comentado por su parte Mónica López, que conducirá un programa codirigido por Ana Rodríguez Martí y en el que ejercerán de copresentadores Igor Gómez, Martín Barreiro (43), Marina Ribel y Cristina Fernández.

