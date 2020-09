Rocío Flores responde tajante a María Teresa Campos y se rompe en directo

"Quiero pedir disculpas porque es verdad que me equivoqué". Con estas palabras y muy conmovida, Rocío Flores (23 años) lamentaba en Sálvame el hecho de no haber participado en la última emisión de Hormigas Blancas, que homenajeaba a su abuela, Rocío Jurado.

Este lunes, la hija de Rocío Carrasco (43) entró en directo en el programa de la tarde de Telecinco para hablar sobre su negativa a participar en el documental, después de que el equipo del programa la contactara para pedirle algunas declaraciones. Una forma de actuar que a su padre, Antonio David Flores (44), le pareció incorrecta. "Le dije que fue una respuesta desafortunada", explicó el colaborador de Sálvame.

Tras sus palabras, Rocío Flores atendió la llamada de Carlota Corredera (46) y le dio la razón al tertuliano. "Me equivoqué por remitir a Agustín [su representante]. Yo jamás he tenido problema en decir lo que pienso de forma gratuita. Pero en Supervivientes se criticó mucho que me abriera. Te quiero pedir disculpas porque me equivoqué", le dijo a la presentadora con la voz quebrada y entre lágrimas.

Antonio David Flores, opinando sobre la negación de su hija a participar en 'Hormigas Blancas'. Telecinco

Durante su llamada, Rocío Flores también comentó cuál fue su impresión al ver el documental dedicado a su abuela. "Me pareció muy emotivo. Se recordó a la artista más importante de España y más reconocida a nivel internacional. Como nieta es un orgullo y no hace falta que diga que tengo devoción por ella", contestó a Carlota Corredera, quien aprovechó para preguntarle sobre su valoración ante la opinión de María Teresa Campos (79). Y es que, durante la emisión de Hormigas Blancas, la veterana presentadora defendió a Rocío Carrasco al hablar sobre la inexistente relación que mantiene esta con su hija. "A ella no le habría gustado ver lo que está pasando en su familia porque Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo (…) Si existe algo yo desde aquí le digo 'Rocío, levanta la cabeza y alguna vez se hará justicia con tu hija'", comentó entonces la matriarca de las Campos.

María Teresa Campos, en 'Hormigas Blancas'. Telecinco

En este sentido, Rocío Flores prefirió no emitir ningún comentario. "En casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso, prefiero no opinar sobre esto", respondió de forma tajante.

La exconcursante de Supervivientes tampoco quiso hacer ningún comentario sobre su relación con su madre. A la pregunta de si ha tirado la toalla de forma definitiva, comentó: "La verdad es que no sabría muy bien qué decirte y prefiero no opinar sobre eso y centrar mi vida en otras cosas. En estudiar, formarme, crecer y ser feliz. No me quiero meter más en esas cosas".

