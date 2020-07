Gloria Camila se pronuncia sobre la histórica guerra entre los Mohedano y Antonio David Flores

Gloria Camila Ortega Mohedano (25 años) continúa en el centro mediático por las desavenencias que protagoniza su familia. Esta ocasión la hija de Ortega Cano (66) y Rocío Jurado ha querido dejar claro que ella nunca ha criticado a su excuñado, Antonio David Flores (44). "Yo nunca he puesto verde a nadie", aseguraba la joven con cierto hastío mientras paseaba al perro.

Respecto a la salud de su padre, Gloria responde sin dudarlo "ya lo habéis visto, está genial". Y así se pudo comprobar en el familiar paseo que dieron padre e hija junto al pequeño José María, fruto de la relación del torero con Ana María Aldón (42).

Buenas tardes, Gloria, ¿está enfadada?

No, simplemente es que sois un poquito pesados.

Se está diciendo que Cristian Suescun le está haciendo ojitos...

¿Qué?

David Flores Carrasco, Gloria Camila Ortega, Rocío Flores Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Mohedano, juntos en 2017. Gtres

Que Cristian le había tirado los tejos cuando él defendía a su hermana.

¿Pero quién te ha dicho eso?

Ha salido publicado. ¿Notaba algo?

Yo no voy a decir nada de Cristian ni de su familia, ni de mi familia ni de mí ni nada. Solo te pido que de verdad no tengo nada que ver. Dejadme pasear al perro.

¿Cómo le han sentado las declaraciones de Terelu sobre su familia? Hizo una pregunta que quedó en el aire sobre el hecho de que a Rocío Carrasco le siente mal que su hija llame 'madre' a Olga, mujer de Antonio David.

(...)

¿Le sienta mal, como dijo Amador, que le diga a las Campos hermana y a usted no?

Me dejáis por fa. Por lo menos vas muy guapo vestido.

Su tío Amador vuelve a ponerles a todos en el foco mediático. No para de dar declaraciones sobre el pasado.

Yo os entiendo, es vuestro trabajo y soy la primera que os respeto y todo pero llevo una semana entera con vosotros detrás, es que no puedo hacer nada sin que vengáis. ¿Me entiendes tú a mí? Es que es toda la semana las mismas preguntas, llamando por teléfono y todo. Yo no voy a decir nada, si me dejáis os lo agradecería muchísimo.

¿Lo de Cristian lo desmiente?

No voy a decir nada. Me he llevado bien con él, no sé por qué quieren buscar ahora donde no hay.

¿Usted está bien?

Muy bien. Con mucho calor.

Gloria Camila junto a su padre, en una imagen de redes sociales. RRSS

¿Su padre se encuentra bien?

Ya lo habéis visto, está genial, todo genial, muchísimas gracias. Os deseo súper feliz verano.

Dijo Terelu que siempre han puesto ustedes verde a Antonio David y ahora lo quieren mucho...

¿Yo? Yo nunca he puesto verde a nadie.

¿A usted sí la han puesto verde?

No sé.

