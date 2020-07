Rosa Benito desvela el favor que Rocío Jurado hizo "por obligación" a María Teresa Campos

Rosa Benito (63 años) ha alzado su voz. La colaboradora ha añadido más información sobre la relación de amistad que mantuvo su cuñada con María Teresa Campos (79). Asunto del que habló en Sábado Deluxe su ahora exmarido, Amador Mohedano (66), que dio a entender que entre las dos mujeres no existía tanta confianza como las Campos han intentado dar a entender al público en los últimos años. A este hecho se le une las palabras que Carmen Borrego (53) esbozó en Viva la vida, donde contó que el propio hermano de la cantante le pidió durante su etapa como directora del programa que presentaba su madre, que despidiera a Rocío Carrasco (43) para entrar a su por entonces esposa. Declaraciones que la peluquera ha ido contestando este miércoles en Ya es Mediodía.

La alicantina ha desvelado un episodio hasta ahora desconocido que, de ser cierto, no dejaría en muy buen lugar a María Teresa, ya que habría puesto en una situación incómoda a la 'La más grande' durante la etapas más complicada de su vida. "Cuando la Campos se va a Antena 3, Rocío, enferma, hace una entrevista que no quería hacer, pero ¿qué pasa?, que aquí (en Telecinco) empezaba Ana Rosa Quintana y entonces eran dos frentes muy grandes. Mi cuñada no quería hacerla y si la hizo en Antena 3 fue por obligación, porque te recuerdo que solo había pasado un mes desde la operación", ha explicado la cuñada de la artista.

Cabe apuntar que en ese momento, Rocío Carrasco estaba en la plantilla de María Teresa Campos como colaboradora, por lo que podría haber existido una cierta sensación de compromiso por parte de la chipionera, que no querría ver peligrar el puesto de trabajo de su hija. Además de esta confesión, Rosa Benito ha respondido a la pequeña de las Campos respecto a lo que dijo sobre su supuesta petición de trabajo.

Rosa Benito ha contestado a Carmen Borrego tras sus declaraciones en 'Viva la vida'.

"Quiero que Carmen diga cuándo Amador Mohedano le dijo que yo trabajara con su madre, ¿en Telecinco o en Antena 3? En la época de Telecinco yo trabajaba con la Jurado, no estaba enferma ni tenía ningún problema gracias a Dios. En el 2004 hicimos una gira maravillosa por América, no sé cuándo te lo pidió", alega la colaboradora del programa de Sonsoles Ónega (42). Unas declaraciones que podrían hacer bastante daño a la que fuera 'la reina de las mañanas' y a sus hijas.

