Ed Sheeran anuncia el nacimiento de su primera hija y revela su original nombre

Ed Sheeran (29 años) y su esposa, Cherry Seaborn (28), han sido padres de su primera hija en común, tal y como ha anunciado el artista este martes por la mañana en sus redes sociales.

Tanto el cantante británico como su pareja, que son muy celosos de su vida privada, habían decidido tomarse un tiempo offline fuera de móviles e internet pero han encontrado oportuno comunicar este glorioso momento de su vida con todos sus fanáticos. Junto a la hermosa imagen de unos patucos de lana y una manta multicolor, el intérprete de Shape of you ha comentado lo siguiente:

"¡Hola! Un mensaje rápido, que tengo algunas noticias personales que quería compartir con vosotros... La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de matrones, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y sana hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes. Esperamos que podáis respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, os veo cuando sea el momento de volver, Ed".

Y es que esta última frase cobra todo el sentido del mundo. Ed Sheeran quiere marcar los tiempos sobre cuándo vuelve a estar bajo el foco mediático. Sheeran y Seaborn son personas cuya máxima es la discreción, evitan a toda costa los magnos eventos y el glitter propio de ser la tercera superestrella mejor pagada del mundo -110 millones de dólares en el último año tan solo superado por Kanye West y Taylor Swift con 150 y 185 millones, respectivamente-.

Su obsesión por que no se filtre nada de su vida privada es tal que su longeva relación con Cherry Seaborn fue un secreto hasta hace no mucho tiempo. Ídem con su boda, que tuvo lugar en la Navidad de 2018 en su finca de Suffolk y estuvo blindada ante los ojos de todos. Exactamente lo mismo ha sucedido con el embarazo de Cherry Seaborn, pues no fue hasta hace apenas dos semanas cuando un tabloide británico captó las primeras imágenes de la joven ya embarazada de ocho meses.

La última vez que Ed Sheeran utilizó sus redes sociales fue el 24 de diciembre del año pasado precisamente para anunciar su retiro temporal del ojo público tras una impresionante gira de conciertos que durante más de dos años lo había llevado por todos los confines del mundo.

Su marcha de Instagram, Facebook y Twitter venía acompañada de este mensaje: "Hola a todos. Voy a volver a tomarme un respiro. La época y la gira de Divide han cambiado mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo se ha acabado es tiempo de salir y ver mundo. Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir".

Lo que ninguno de sus seguidores esperaba es que el siguiente post después de su despedida fuese el anuncio del nacimiento de su hija, a la que, por cierto y rompiendo todos los cánones, han puesto un original nombre y el primer apellido de la madre: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

