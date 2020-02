Irene Rosales, rota de dolor en el último adiós a su madre

Irene Rosales (29 años) ha acudido este jueves 6 de febrero al tanatorio de Camas, en Sevilla, donde reposan los restos mortales de su madre, Mayte Vázquez, que ha fallecido ese mismo día tras varios meses luchando contra una grave enfermedad.

La joven ha acudido al velatorio acompañada de Kiko Rivera (35), y se ha mostrado profundamente afectada por esta dura pérdida. A su llegada al tanatorio se la ha podido ver con el rostro cabizbajo y con los ojos rojizos por el llanto.

Irene Rosales ha llorado al entrar en el tanatorio.

Nada más entrar al recinto, familiares y amigos que ya se encontraban dentro han recibido cariñosamente a Irene Rosales y le han dado el pésame. Un momento de emoción que ha superado a la joven, y tras el que se ha tapado la cara con las manos y ha comenzado a llorar.

Poco después ha llegado su suegra, Isabel Pantoja (63), quien también se ha mostrado de lo más cariñosa con la joven en estos momentos tan duros para la familia.

Según confesó la propia esposa de Kiko Rivera en el programa Viva la vida hace varias semanas, Mayte Vázquez se encontraba "muy malita".

Irene Rosales también explicó que la pareja no estaba atravesando ninguna crisis, como habían asegurado varios medios de comunicación, y que sus problemas se debían a la enfermedad de sus padres. Al contrario, desveló que su marido se había convertido en su gran apoyo, y que "era sus pies y sus manos". "Quiero a mi marido y a mis hijas por encima de todo y ésto quiero que quede claro porque no existe ninguna crisis entre nosotros, mi única pena es ver a mis padres enfermos", afirmó.

Mayte no era el único miembro de la familia de Irene Rosales que estaba enferma, y es que su padre tiene un tumor cerebral desde hace 17 años. "Mis padres están muy enfermos. En mi familia estamos totalmente volcado con ellos porque como sabéis, mi padre ya lleva tiempo padeciendo una dura enfermedad, pero ahora mi madre también está pasando por un problema de salud y esto es muy duro. Los dos me necesitan más que nunca", aseguró la esposa de Kiko Rivera en el programa de Telecinco.

Irene y su madre mantenían una gran relación. Era "una mujer que ha estado cuidando de todo el mundo, pendiente de todo el mundo y priorizando el bienestar de los demás por encima del suyo", aseguró la propia Rosales.

Mayte Vázquez era querida por toda la familia de Isabel Pantoja, y durante años han tenido grandes palabras hacia ella. Es el caso de Anabel Pantoja (33), quien explicó hace varias semanas que "la madre de Irene ha estado toda la vida cuidando de toda su familia, se ha dedicado enteramente a ella, porque su padre llevaba mucho tiempo malo".

Lourdes Montes (36), la cuñada de Irene, se ha enterado de la noticia minutos antes de presentar sus diseños en la pasarela Flamenca Jerez-Tío Pepe 2020, y no ha dudado en elogiar la gran relación que tenían madre e hija. "Estábamos justo aquí, con las modelos en maquillaje y me han llamado y la verdad que me he quedado impresionada. Sé lo importante que era su madre para ella, todas las madres lo son, pero Irene tenía una relación muy especial con su madre. Le he escrito y espero poder darle un abrazo lo antes posible porque justo nos ha cogido aquí, vistiendo a las niñas… y me he quedado completamente helada. Lo siento muchísimo", según recoge ¡Hola!.

Montes también ha explicado que ella ha sido la encargada de dar esta dura noticia a Francisco Rivera (46), que no ha podido asistir al desfile. "He hablado con él y ya se lo he comunicado, no lo sabía. Lo lamento muchísimo", aseguró.

