Muere Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales, víctima de una grave enfermedad

Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales (29 años), ha fallecido este jueves 6 de febrero en la localidad de sevillana de Castilleja de la Cuesta tras luchar varios meses contra una grave enfermedad. Esta triste noticia no ha sido una sorpresa para la esposa de Kiko Rivera (35), que confesaba hace apenas unas semanas en el programa Viva la vida que su progenitora estaba "muy malita". La situación familiar de Rosales se ha complicado en los últimos tiempos, pues su madre no era la única persona de su núcleo duro familiar que se encontraba enferma. Su padre, según desveló ella misma, tiene un tumor cerebral desde hace 17 años.

Tal y como ella misma ha desvelado en infinidad de ocasión, Mayte Vázquez, su madre, siempre ha sido "una mujer que ha estado cuidado de todo el mundo, pendiente de todo el mundo y priorizando el bienestar de los demás por encima del suyo". Hasta hace unas horas, Irene Rosales continuaba con su actividad natural en sus redes sociales. La imagen publicación que ha llevado hasta sus stories de Instagram ha sido la de su pequeño cachorro, Simba, la debilidad de sus dos hijas, Ana (4) y Carlota Rivera (2).

Irene Rosales junto a su madre, Mayte Vázquez, por las calles de Sevilla. Gtres

Fue el pasado 4 de enero cuando Irene Rosales se rompía en directo en el programa en el que colabora actualmente tras ser preguntada por su situación familiar. Los colaboradores aludían a una posible crisis con su marido. Sin embargo, la sevillana daba un paso al frente y confesaba que lo que sucedía en casa era algo más grave: su madre estaba muy enferma. De hecho, destacaba la figura de su marido, sobre quien deslizaba lo siguiente: "Tengo la suerte de que me entiende y apoya en estos momentos".

El caprichoso destino ha querido que la madre de Irene Rosales haya fallecido justo el mismo día en que su yerno estrenaba nuevo single Tubo Escape. Una impactante noticia que además llega tan solo tres días antes del 36 cumpleaños del hijo de Isabel Pantoja (63). Por el momento, ni Irene ni Kiko ni nadie del clan Pantoja se ha manifestado respecto a esta dramática circunstancia. Cabe recordar que Anabel Pantoja (33) se encuentra participando en el programa El tiempo del descuento y que su defensora en los platós de televisión es precisamente Rosales, quien además de ser su prima política es una gran amiga.

Irene Rosales rompe a llorar en 'Viva la vida' tras confesar que su madre está muy enferma.

Irene Rosales participó hace exactamente un año en el programa Gran Hermano DÚO junto a su marido. Ahí, frente a la llamada Curva de la vida, confesó que su padre lleva años luchando contra una enfermedad por la que no es siquiera consciente de lo que sucede a su alrededor: "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros".

También tuvo, cómo no, palabras hacia su madre, sobre quien confesó lo siguiente: "Mi madre con lo de mi padre se ha hecho esclava de él". Una situación que ahora se torna aún más complicada para toda la familia debido al fallecimiento de Mayte, el gran apoyo de Irene Rosales y una de las personas más importantes de su vida.

