Olvido Hormigos pierde la batalla judicial contra Lequio y deberá pagarle 50.000 euros

Buenas noticias para Alessandro Lequio (60 años). El pasado 28 de agosto, el juzgado de Primera Instancia de Madrid dictaminó que Olvido Hormigos (49) tendrá que pagar la suma de 50.000 euros al colaborador de El Programa de Ana Rosa y a su esposa, la periodista María Palacios (43), tras cometer lo que la ley califica como una "intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad".

La exconcejala de Los Yébenes pierde así el proceso que comenzó el propio Alessandro en el año 2017, después de que la toledana ocupara durante meses platós de televisión y portadas en las revistas del corazón contando que había tenido encuentros íntimos con el italiano. Declaraciones que la justicia considera que son constitutivas de delito.

El fallo de la sentencia obligará a Hormigos a pagar la suma total de 50.000 euros, 30.000 euros para Lequio y 20.000 para María, en concepto de indemnización por los daños y prejuicios morales causados a ambos. Además de a suma anteriormente citada, Olvido también debe asumir las costas y los intereses derivadas del juicio.

El matrimonio Lequio-Palacios recibirá 50.000 tras ganar el juicio a Olvido Hormigos. Gtres

"Ya está todo dicho", así es cómo Alessandro ha querido zanjar el asunto cuando JALEOS se ha puesto en contacto con él para conocer cómo ha recibido la noticia. Una escueta respuesta que refleja su decisión de pasar página respecto a un tema que le hizo situarse en el centro del foco mediático durante el verano del 2016, arrastrando también a su discreta esposa.

Por su parte, Olvido Hormigos ha preferido mantener silencio ante la difícil situación que se le plantea. "Se lo que me vas a preguntar y lo siento mucho, pero no voy a decir nada. Hace tiempo que decidí no aparecer en los medios y no voy a dar declaraciones", asentía la exconcejala, que, bien es cierto, lleva bastante tiempo alejada de los platós de televisión que tanto frecuentó en su día y que le hicieron obtener cuantiosos ingresos.

Olvido Hormigos prefiere mantenerse alejada de los medios de comunicación que tanto frecuentó en el pasado. Gtres

Es importante destacar que en el auto del juez se le especifica a Hormigos que debe "abstenerse en los sucesivo de realizar semejantes referidos a María Palacios y a Alessandro Lequio". Por tanto, la que fuera militante del Partido Socialista no podrá hablar más de este asunto si no desea reincidir en el delito que ha estimado la justicia.

Vuelve a perder contra Alessandro Lequio

El matrimonio Lequio-Palacios solicitó inicialmente a la demandada la cantidad de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil para resarcir el menoscabo en su intimidad. En marzo de 2019, la jueza de primera instancia se pronunciaba y condenaba a Olvido Hormigos y a Lecturas a pagar 60.000 euros. La defensa decidía apelar el fallo y los juzgados así lo estimaron parcialmente.

Alessandro Lequio María Palacios reclamaron inicialmente a Hormigos la cantidad de 120.000 euros Gtres

El 25 de enero del 2020 se conocía la noticia de que el colaborador de televisión y su mujer habían vuelto a ganar a la exconcejala de Los Yébenes en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid fallaba en contra de Olvido y de la revista Lecturas, condenados a pagar 30.000 euros de manera solidaria tanto a Lequio como a la esposa de éste por intromisión ilegítima en su intimidad.

A efectos reales, la toledana tenía que abonar en aquel entonces, 7.500 euros al italiano y otros 7.500 euros a María Palacios. Una cantidad muy alejada de los 120.000 euros que solicitaban en un principio y menor a la que se la exige hoy, después de que decidiera recurrir ante la justicia. Un último movimiento, el de Olvido Hormigos, que no le ha salido como esperaba.

