Isa Pantoja niega que conozca a José Antonio Avilés

José Antonio Avilés sigue en el ojo de la polémica. Cuando llegue a España va a tener que centrarse en aclarar y desmentir, a unos y a otros. Una de las personas que se ha visto salpicada ha sido Isa Pi (24 años).La hija de Isabel Pantoja (63), desmiente que conozca personalmente a José Antonio Avilés.

En cuanto a su madre, asegura que a su madre le gusta estar en casa y que no sabe nada de las informaciones que han salido a la luz de que tiene miedo de salir a la calle. De esta manera, Isa Pantoja ha desmentido todas las noticias en las que se ha visto involucrada. Isa ha salido de su casa para hacerse las uñas y ha aprovechado el momento.

¿Ha llevado el confinamiento a raja tabla y no has salido para nada?

He salido dos días, pero la verdad es que no lo necesito te lo juro. Por mí lo llevamos bastante bien.

¿Ha salido una noticia que dice que su madre tiene pánico a volver a salir a la calle?

Pues, no sé.

¿Ha hablado con ella, la encuentra bien?

Sí, pero nada.

Comentan que es como el miedo escénico, pero en este caso, a la calle...

Bueno, es normal.

¿Qué relación tiene con Avilés?

No, nada, no tengo relación.

¿Ha hablado alguna vez con él?

No, no le conozco. Creo que no he hablado nunca con él.

Él decía que era tu estilista.

Eso me he enterado porque me lo ha dicho mi repre y he flipado, pero bueno. Creo que él si se puso en contacto con mi repre alguna vez, pero nunca llegaron a nada más.

