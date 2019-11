El drama de los Pantoja: cinco capítulos de un conflicto televisado

Isa Pantoja (24 años) saltaba a la primera línea mediática nada más cumplir la mayoría de edad. En mayo de 2014, la joven aparecía por primera vez ante los medios en un evento promocional y contaba algunos detalles de su relación con su familia: "Tenemos diferentes formas de ver la vida", se limitaba entonces a afirmar.

Sin embargo, Chabelita fue aumentando poco a poco la ofensiva hacia su madre, Isabel Pantoja (63), y su hermano, Kiko Rivera (35), protagonizando exclusivas y entrevistas televisivas en las que ha vertido graves acusaciones contra su familia. El conflicto se ha recrudecido durante el último año, coincidiendo con la llegada estelar de Isabel Pantoja a Mediaset. En este tiempo, todas las partes se han pronunciado públicamente y han protagonizado enfrentamientos públicos que han sido muy comentados y criticados.

1. Isa Pantoja en Sábado Deluxe

Isa Pantoja detalló la mala relación con su familia en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

En enero de 2018, la hija de la tonadillera contó con todo lujo de detalles en Sábado Deluxe la mala relación que tenía con su madre y con su hermano. En aquella entrevista la joven desveló que Isabel Pantoja le había llegado a decir lo siguiente: "No te mereces la madre que tienes, vete con tu segunda madre", haciendo referencia a Dulce Delapiedra (52).

Además, Isa dio más titulares como que llevaba meses sin hablarse con su hermano: "No nos hemos felicitado las navidades", confesaba. Pero el reproche más rotundo de su entrevista se lo dedicó a su abuela, a la que acusó de no tratar bien a su hijo Alberto en Cantora.

Chabelita apareció hasta en cuatro ocasiones más en Sábado Deluxe durante 2018, todas ellas hablando mal de su familia y relatando las "carencias" que ha tenido durante su infancia.

2. La llamada de Isabel Pantoja a Sálvame

Isabel Pantoja llamó en directo a 'Sálvame' para lamentarse por la vida que llevaba su hija. Mediaset

El 14 de septiembre de 2018, un día después de que Isa Pantoja apareciese en Guadalix como una de las concursantes de la nueva edición de GH VIP, Isabel Pantoja sorprendía a todos los presentes en el plató de Sálvame y a los espectadores que, desde casa, eran testigos de la llamada en directo de la tonadillera.

La artista decidía levantar el teléfono y romper su silencio sepulcral para lamentarse públicamente de la vida que llevaba su hija: "Prefiero que mi hija esté en GH VIP, por lo menos sé dónde está", sentenció. Además, acusó a Dulce de ser una mala persona y de consentirle todo a Isa. Diez días después, Isabel volvería a hablar en directo con el programa y, esa misma semana, Chabelita era expulsada de GH VIP: "Ahora entiendo todo, sé la razón por la que estoy aquí hoy", expresó entre lágrimas al escuchar las llamadas de su madre. "Le voy a dar a mi hijo todo el amor que a mí me ha faltado", sentenció visiblemente disgustada.

3. El distanciamiento en Supervivientes

Isabel Pantoja trató de mediar entre sus hijos sin éxito. Mediaset

La participación de Kiko Rivera e Irene Rosales (28) en GH DÚO provocó un nuevo cisma en el clan Pantoja en enero de 2019. Después de que el DJ confesara desde Guadalix haber superado una adicción a las drogas, su hermana protagonizaba una incendiaria portada haciendo afirmaciones como que Kiko quiso ingresar en un centro pero su madre no le dejó. Aunque lo que más dolió al artista fueron los ataques de Isa hacia su mujer: "No creo que Irene vaya a poner a mi hermano en mi contra. Sabe que para él soy su debilidad, a mí me tiene que aguantar sí o sí", afirmó.

El enfado de Kiko Rivera por esas declaraciones produjo un distanciamiento que dura hasta la actualidad y que fue palpable durante la participación de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019. Pese a los intentos de Jorge Javier Vazquez (49) por reconciliarles en plató, ninguno dio su brazo a torcer.

Tras su abandono forzoso y llegada a Madrid, Isabel Pantoja veía todos los enfrentamientos públicos que protagonizaron sus hijos durante su estancia en Honduras y se derrumbaba abrazándoles: "Si sois mi vida, ¿por qué os lleváis tan mal?", se lamentaba.

4. El chantaje de la discordia

Kiko Hernández desvelaba el supuesto chantaje de Isa P a Kiko Rivera. Mediaset

El verano no apaciguó las aguas en el clan Pantoja y en septiembre saltaba por los aires toda posibilidad de paz después de que Kiko Hernández (43) desvelara una bomba en Sálvame: Isa Pantoja conocía una supuesta infidelidad de Kiko Rivera a Irene Rosales y había chantajeado a su hermano, amenazándole con usar esa información.

Las respuestas por parte de la familia no se hicieron esperar: Isabel Pantoja le pidió a su hija, a través de Raquel Bollo (44), que les dejara en paz. Kiko, por su parte, dio por zanjada la relación: "Es un punto y final. Mi madre está sufriendo mucho", afirmó.

5. El intento de reconciliación de Kiko Rivera

Kiko Rivera llamó en directo a su hermana en 'Viva la vida'. Mediaset

A pesar de que la relación entre los hermanos parece insalvable, Kiko Rivera mostraba una vez más su carácter impulsivo durante su entrevista de este domingo en Viva la vida. El cantante decidía, en presencia de su mujer y ante toda la audiencia, llamar en directo a su hermana para intentar un acercamiento. Sin embargo, su llamada no fue respondida y, en el siguiente intento, el móvil de Chabelita estaba apagado.

Ante el surrealismo de la situación, Irene Rosales se encargó de poner cordura: "Vería muy normal que Isa no coja el teléfono porque quizá espera esta llamada pero detrás de cámara". Una frase que, quizás, sea lo más sensato que ha dicho alguno de los implicados en este conflicto en los últimos meses. El tiempo dirá si finalmente se produce la esperada reconciliación y si, una vez más, tiene lugar frente a las cámaras.

