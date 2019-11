Una gorra intocable, el desafine con ‘Volando voy’ y la fijación de Motos con el miembro de Mario Casas

Se ha convertido en un invitado habitual de ‘El Hormiguero’, pero sí que es cierto que la última vez que visitó el plató del talk show lo hizo acompañado de su hermano. Este lunes, Mario Casas (33 años) estuvo en solitario con Pablo Motos (54) y lo hizo para hablar de un nuevo trabajo, su papel en el film ‘Adiós’, que se estrena este viernes 22 de noviembre.

Nada más entrar en el programa, llamó la atención el atuendo del actor, un look muy sport, con unos pantalones chinos, zapatillas, jersey y… una gorra. Este accesorio iba a marcar la entrevista y la visita de Mario Casas, quien estaba en ‘El Hormiguero’ por decimonovena vez, tal y como se encargó de recordar Pablo Motos. “Estás a punto de tener la tarjeta doble platino”, se aventuró a decir el presentador, antes de reconocer que no sabe aún qué privilegios dará tal reconocimiento.

Y claro, después de tantas visitas, la complicidad entre actor y presentador es más que palpable, como quedó demostrado con los continuos vaciles de uno y otro. “¿Vienes disfrazado de jugar al golf o de recoger cebollas?”, le espetó Motos. Casas se lo tomó con humor: “De jugar al golf. Recoger cebollas, con este frío, jodido”.

Después de estos preliminares, llegó el momento de abordar la gran cuestión de la noche: ¿por qué llevaba gorra Mario Casas? Fue el propio actor el encargado de explicarlo: “He terminado el rodaje de ‘El practicante’. Me hicieron un destrozo, tenía que parecer calvo… Y no te lo voy a enseñar”. La afirmación no pareció convencer al presentador que, ni corto ni perezoso, enseñó el guion detallado al actor para asegurar posteriormente que “no voy a hacer nada hasta que no lo enseñes”.

Aprovechando un momento de descuido del invitado, Pablo Motos estuvo a punto de quitarle la gorra a Mario Casas. Éste se mostró firme en su postura: “Mi madre está ahora mismo diciendo ‘Mario, ni se te ocurra’. Solo te voy a enseñar la esquinita. No te puedo enseñar nada porque los de Netflix me crujen”, argumentó. Eso sí, el presentador matizó a continuación que había visto el look antes de entrar al plató: “No estás ni calvo ni no calvo, estás como mal”, precisó. “Al director se lo he enseñado esta mañana y me ha dicho que lo escondiera. Y eso que he engordado un poquito”.

MINUTOS MUSICALES Y SEXUALES

“Estás impresionante en la película, te lo digo de corazón, cada día estás mejor”. Así de rotundo se mostró Motos sobre otro de los trabajos de Casas, la mencionada ‘Adiós’. Tras la insistencia del actor en que se sacara el tráiler, él mismo reconoció estar “acojonado por las críticas del acento” andaluz que tiene su personaje en este film. “Antes de nada pido perdón. Vi un vídeo en YouTube de un chico, lo buscó mi hermano a través de Facebook para que me enseñara el acento. Le doy las gracias porque ha sido increíble”, explicó.

En ese momento, el presentador de ‘El Hormiguero’ le hizo una jugarreta al invitado: “Me han dicho que estabas practicando el acento con David en una discoteca y que fuiste de empalmada. Menudo pedo llevabas que no te acuerdas. Me lo dijo mi amigo Sergio Ramos”. El actor reconoció que “he salido alguna noche, claro, es Sevilla. De empalmada al rodaje no, en mi vida sí. Sergio es majísimo, era la primera vez que lo veía”.

Aprovechando la confianza, Pablo Motos volvió a sacar un tema íntimo que había tocado en la última visita de Mario Casas: el tamaño de su miembro viril. “Te voy a hacer una pregunta que no me atrevería a hacer a cualquiera: cuando engordas y adelgazas mucho, ¿la picha también te engorda y adelgaza?”. El actor no esquivó el asunto y contestó que “cuando adelgazas, te la ves más grande, nada más, eso no adelgaza”.

El tema sexual volvió a salir poco después: “¿Cuándo haces el amor te quitas la gorra o te la pones para atrás?”, preguntó el presentador. “Para atrás es complicado, es mejor un gorro de invierno, intento estar tapado, me da vergüenza”, volvió a justificarse el actor, quien poco después se sinceró con dos asuntos importantes. Uno de ellos, relacionado con el ámbito profesional: quiere ser director. El segundo, mucho más personal: “Tengo ganas de ser padre. Me he planteado muchísimas veces la paternidad, pero entre unas cosas y otras no ha surgido”.

La entrevista dio para tanto que hasta Motos y Casas se arrancaron primero por bulerías para que después el entrevistador cogiera la guitarra y entonara junto al invitado una pequeña parte del mítico tema ‘Volando voy’: