Kiko Rivera arremete contra su hermana Isa con un mensaje demoledor el día de su cumpleaños

Isa Pantoja ha celebrado su 24 cumpleaños sin el cariño y el calor de los suyos. Alejada completamente de su madre, Isabel Pantoja (63), y de su hermano, Kiko Rivera (35), la pequeña del clan Cantora ha pasado este 8 de noviembre únicamente con la compañía de su novio Asraf Beno (23) y de su hijo, Alberto Isla Jr. (5).

Aún así, su hermano mayor ha querido felicitarla en su perfil de Instagram con una fotografía familiar acompañada de un mensaje de lo más duro. En este escrito, el DJ reprocha duramente la actitud que Chabelita ha tenido durante todos estos meses, después de que se produjese la ruptura familiar definitiva y que se evidenció en la presentación del single de la joven, Ahora estoy mejor.

Desde entonces, la brecha entre ambas partes es insalvable. Así lo ha dejado claro Kiko Rivera con estas palabras donde asegura que su hermana no entiende el concepto de familia: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho".

Y recalca que no cree que haya reconciliación posible: "No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mí. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día, Isa Pantoja".

Última interacción de Isa Pantoja en su cuenta de Instagram.

La imagen en la que aparecen Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja Martín cuando ésta última era pequeña ha batido todos los récords y ha logrado un total de 37.000 likes, incluyendo el del colaborador Rafa Mora (36) o el futbolista Sergio Ramos (33), muy amigos de intérprete de Así soy yo.

Sin embargo, por el momento no ha habido ninguna interacción por parte de Isa Pantoja, la receptora del mensaje. La joven tan solo ha replicado las felicitaciones de sus mejores amigos y ha confesado haber sido feliz en su 24 cumpleaños: "He sido feliz hoy. Real hasta la muerte. Siempre bby", concluía Isa junto con unos emoticonos de felicidad y emoción.

