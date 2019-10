Fran Rivera, sobre la herencia de Paquirri: "Kiko sabe lo que hay y todo lo que hemos hablado"

La tensión entre Francisco Rivera (45 años) y Kiko Rivera (35) como hermanos ha vuelto a aparecer. Y es que para esta familia la llegada cada año del aniversario del fallecimiento de Paquirri abre heridas. El torero ha dejado muy claro su pensamiento al igual que su hermano Cayetano Rivera (42). Ambos mantienen su fiel postura contra la familia Pantoja y se siente muy afectado al no poder poseer ninguna de las pertenencias de su padre fallecido: "No voy a perdonar nunca ni olvidar nunca que desde que tengo diez años no he recibido las cosas de mi padre y eso es una realidad, yo la sé y la sabe quién la tiene que saber, cada uno allá con su conciencia", ha afirmado Francisco.

El marido de Lourdes Montes (35) ya no tiene palabras corteses que ofrecerle a su hermano Kiko, con quien está teniendo la mayor polémica por su mala relación y no dejan de lazarse pullas el uno al otro: "Yo creo que Kiko tendría que haber estado al margen porque él sabe toda la verdad, sabe lo que hemos hablado, lo que hay y lo que no. Yo creo que él tendría que haberse quedado al margen y así tendría todos mis respetos. Que se ponga del lado de la madre es comprensible, pero él sabe lo que hay", ha contado Fran en la entrevista.

Aunque Francisco siente con dolor la situación actual de su familia, no deja atrás la posibilidad de mantener una charla privada con su hermano e intentar llegar a una solución.

Cayetano, Francisco y Kiko Rivera en una fotografía de redes sociales.

Le queríamos preguntar por su entrevista en la que recordó el tema de la herencia.

Se ha hablado ya tanto de eso, que hay que acabar ya el tema. Ya hace muchos años de eso. Ayer hizo 35 años y yo ya lo he dicho todo, no voy a perdonar nunca ni olvidar nunca que desde que tengo diez años no he recibido las cosas de mi padre y eso es una realidad, yo la sé y la sabe quién la tiene que saber, cada uno allá con su conciencia.

Tiene que ser muy duro.

Después de 35 años ya estoy acostumbrado. Pero sí que es una pena porque yo tenía diez u once años y yo le preguntaba a mi madre por qué no teníamos ningún recuerdo de mi padre, y mi madre no sabía ni qué responder. Es una pena. Llevo tanto tiempo callado esperando un buen gesto por el otro lado, pero ya viendo que no hay ningún gesto ni un ápice de humanidad, qué se le va hacer.

¿La esperanza no la pierde?

Bueno, ya casi casi.

Francisco Rivera atendiendo a los medios de comunicación. Gtres

Ha comentado también que su hermano está más con su madre quizás tendría que hacer más de puente entre las dos posturas.

Yo creo que Kiko tendría que haber estado al margen porque él sabe toda la verdad, sabe lo que hemos hablado, lo que hay y lo que no. Yo creo que él tendría que haberse quedado al margen y así tendría todos mis respetos. Que se ponga del lado de la madre es comprensible, pero él sabe lo que hay. Yo duermo con la conciencia tranquila porque digo la verdad, y como digo la verdad no me tengo que esconder de nadie. Pero yo creo que va a ser el último día que voy a hablar de esto, porque no se consigue nada, simplemente darle de comer a una bestia que no llega a ningún lado.

¿Por qué cree que Isabel se cierra?

Yo tengo mis teorías. Yo la verdad no la sé. Yo tengo teorías que se pueden acercar, pero no voy a seguir echando leña a un fuego que ya arde por sí solo.

En cualquier caso, ¿Está por encima la relación con Kiko? Siempre la intentó salvar.

La hemos conseguido mantener, pero es una pena lo que está pasando, y uno tiene que tomar decisiones en la vida. Si uno quiere tomar decisiones tiene que aceptar las consecuencias.

Parece que a Kiko le han molestado sus declaraciones y ha contestado de mala manera.

Puede decir misa en hebreo, pero Kiko sabe lo que hay y lo que hemos hablado.

¿Hablará con él?

Algún día.

[Más información: Kiko Rivera, sobre la polémica con su hermana: "Mi madre está sufriendo mucho"]