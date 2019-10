Irene Rosales desvela los detalles sobre la salud de Ana Martín, madre de Isabel Pantoja

Están siendo unos días muy complicados para la familia Pantoja tras el ingreso de urgencia del pasado jueves de la matriarca, Ana María Martín (88 años), a causa de un ictus que, horas más tarde, se le repitió. Desde que ese crítico momento se produjera, casi toda la familia al completo -a falta de Isa Pantoja (23), que no ha alterado su agenda profesional de bolos en discotecas- se ha volcado con Ana, que en los últimos años venía arrastrando problemas de salud.

Preocupación por el estado de salud de la madre de Isabel Pantoja

El último miembro del clan en pronunciarse al respecto ha sido Irene Rosales (28), quien ha asegurado este domingo en el programa Viva la vida que la madre de la Isabel Pantoja (63) se encuentra "estable y en planta", aunque deberá permanecer ingresada unos días en el centro hospitalario para ver de qué manera evoluciona. Sin embargo, en muestra de apoyo inquebrantable se hallan a su lado varios miembros de la familia, y casi la totalidad de ellos ha ido al menos a visitarla al centro médico, a excepción de una persona.

Irene Rosales, Isabel Pantoja y su madre Ana en un combo JALEOS.

La mujer de Kiko Rivera (35) confirmó que Isa no ha acudido al hospital a ver a su abuela, con la que no mantiene precisamente una relación muy cercana: "Seguramente mi suegra Isabel la habrá echado de menos. Que yo sepa no ha ido, imagino que tendrá sus cosas que hacer", comentó la colaboradora. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Rosales salió en defensa de su cuñada, dejando atrás sus diferencias: "Estoy segura de que Isa ha escrito a su madre y está pendiente de la salud de su abuela. Si Isabel le pidiera a su hija que fuera no me cabe duda de que lo haría, pero creo que la madre va a intentar que no vaya".

Según se desgrana de las palabras de la modelo, se trata de una buena noticia, pero que los propios miembros de la familia prefieren tomar con cautela y sin hacer mucho ruido. Son conscientes de que el camino que les queda por delante es difícil. Pero sea como fuere, Isabel Pantoja está viviendo uno de sus momentos más complicados. A la mala relación con su hija se suma la preocupación por el estado de salud de su madre, a la que está muy unida desde siempre. Y es que cabe recordar que la matriarca del clan sufrió un ictus, tal y como informó JALEOS en primicia, con repetición el pasado jueves, por el que permanece aún ingresada en un hospital Puerta del Sur en Jérez.

