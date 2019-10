La desesperada llamada de Isabel Pantoja a Belén Esteban en 'Sálvame': su ataque de nervios

Isabel Pantoja (63) está atravesando el que, sin duda, será su peor momento después de que el pasado jueves su madre, Ana María Martín, tuviera que ser ingresada de urgencia tras sufrir, tal y como ha desvelado JALEOS, un ictud que, horas más tarde, se le repitió. Su estado de salud es muy delicado y toda la familia se encuentra pendiente de la evolución de la matriarca del clan.

Sin embargo, unas imágenes de Kiko Rivera (35) disfrutando este viernes de una comida con amigos despertó las críticas de los colaboradores de Sálvame.Todos se preguntaban por qué no estaba Kiko en el hospital arropando a su madre en tan delicado momento. La reacción de Isabel Pantoja no se hacía esperar y llamaba muy alterada a Belén Esteban (45). "Tranquilízate Isabel, no llores", le decía la colaboradora, muy preocupada. La llamada se producía en directo y, aunque el móvil de Belén Esteban no tenía activado el modo manos libres, se ha podido escuchar el claro mensaje que Isabel Pantoja trasladaba a la colaboradora de Sálvame: "No quiero que habléis nada nada de mi hijo, él está con su yaya".

Belén Esteban transmitiendo el mensaje desesperado de Isabel Pantoja. Mediaset

Belén ha transmitido sus palabras: "No quiere que digamos que su hijo está por ahí. Lo único que quiere que deje claro es que toda la familia está en el hospital". Tal ha sido el nerviosismo de la tonadillera que Belén ha reflexionado sobre los duros momentos que debe estar atravesando: "Por cómo la he visto llorando tiene que estar pasándolo muy mal".

La delicada salud de Ana Martín

A principios de este año, la madre de la tonadillera también tuvo que ser ingresada por un problema de gastroenteritis que se manifestó con un dolor estomacal. El bajón de salud de Ana tuvo lugar mientras Isabel Pantoja se encontraba participando en el programa Supervivientes 2019. En aquel momento, la organización del reality decidió no informar a la artista de los problemas de su madre. Era tal la preocupación por Ana Martín que incluso se llegó a especular con el hecho de que la cantante pudiera abandonar el programa, algo que finalmente no ocurrió.

"Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América", aseguró la cantante tras su regreso de Supervivientes, "le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo: 'Mi Maribel, mi Maribel'", continuó explicando.

