Isabel Pantoja cancela todos sus compromisos por el repentino ingreso hospitalario de su madre

Isabel Pantoja (63 años) ha viajado hasta Cádiz para visitar a su madre, Ana (88) que ha tenido que ser ingresada de urgencias en el hospital de Puerto Real de Cádiz. "La madre está muy mala", han confirmado a JALEOS fuentes cercanas de la tonadillera, "Pantoja se ha sido a Sevilla y ha tenido que parar las grabaciones de Idol Kids".

La artista se ha enterado de la dura noticia cuando se encontraba en Madrid grabando. El jueves por la mañana ha abandonado sus compromisos profesionales y ha viajado hasta Sevilla, desde donde se ha desplazado a la ciudad gaditana.

Ana, Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja en una imagen de archivo.

Por el momento, Ana se encuentra estable y está pendiente su traslado a un hospital de Sevilla donde continuará con su recuperación.

Hace tiempo que la salud de la abuela de Kiko Rivera (35) es delicada. Hace solo dos semanas, Isabel Pantoja tuvo que cancelar su viaje a Madrid para asistir a la presentación del single de Isa Pantoja (23) por la delicada salud de Ana.

A principios de este año la madre de la tonadillera también tuvo que ser ingresada por un problema de gastroenteritis relacionado con un dolor en la barriga. El bajón de salud de Ana tuvo lugar mientras Isabel Pantoja se encontraba grabando Supervivientes en Honduras, y la organización del reality decidió no informar a la artista de los problemas de su madre. Era tal la preocupación por la gaditana que incluso se llegó a especular que la cantante pudiera abandonar el programa. Algo que finalmente no ocurrió.

"Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América", aseguró la cantante tras su regreso de Supervivientes, "le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo: 'Mi Maribel, mi Maribel'", continuó explicando.

Cada vez que Ana ha tenido problemas de salud o ha estado en el centro de alguna polémica, todos los miembros de la familia Pantoja han cerrado filas en torno a la madre de la tonadillera.

Lo cierto es que la abuela de Kiko Rivera ha sido fundamental en la carrera de Isabel Pantoja: la acompañaba a todos sus conciertos y se convirtió en su fan más incondicional. Un fuerte apego que explica cuánto sufrió Ana al enterarse que su hija tenía que ingresar en prisión tras ser condenada por blanqueo de capitales.

En la actualidad Ana vive junto a Isabel Pantoja en su finca de Cantora, en Puerto Real, donde está recluida desde hace años.

