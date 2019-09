Cayetano Rivera se sincera sobre su relación con Isabel Pantoja

Cayetano Rivera (42) ha roto su silencio y ha ofrecido una sincera entrevista donde ha explicado cómo es su relación con Isabel Pantoja y le ha recriminado que nunca les haya dado ni a él ni a su hermano Francisco Rivera (45) nada de su padre.

"Cuando se casó con Isabel yo no sé la edad que tendría", ha asegurado el torero en el programa de Viva la vida. "Yo no tengo ningún trauma de aquella época, ni con Isabel ni nada de eso".

Cayetano Rivera le ha recriminado a Isabel Pantoja que no le haya dado nada de su padre.

El torero ha dado a entender que el motivo por el que no existe una buena relación entre ellos es culpa de la tonadillera: "Ha tenido tiempo de sobra para solucionar muchas cosas que no ha hecho, y obviamente si hubiese actuado de forma distinta, nuestra relación con ella sería mejor. Yo veo a Isabel y la saludo, la educación que me dio mi madre da mucho más que para eso".

Cayetano Rivera ha afirmado que una de las cosas que no perdonan es que Pantoja nunca les haya dado nada de Paquirri. "Isabel no nos ha dado nunca nada de nuestro padre, y para mí es algo fundamental", ha explicado, "ya no es una cuestión de amistad, es una cuestión de respeto. Ya ni siquiera a nosotros, si no a él".

Lo cierto es que son varias las ocasiones en que la herencia de Paquirri ha suscitado polémica entre las dos familias. Un enfrentamiento que se cuenta por años y que no tiene perspectivas de arreglarse. "No he tenido amistad ni cercanía en 35 años y no la voy a tener ahora. El motivo por el cual ha preferido no darnos lo que nos correspondía... no lo sé", ha esgrimido.

Cayetano Rivera ha asegurado que no quiere tener relación con Isabel Pantoja. Gtres.

"Lo único que sé es que tenía 7 años cuando mi padre falleció, y cualquier posible mala relación que pudiera tener con mi madre, por lo que sea, ni mi hermano ni yo teníamos culpa. Si ella ha querido trasladar ese problema a nosotros, el problema es suyo", ha afirmado el esposo de Eva González (38).

En este sentido, Cayetano Rivera también ha desvelado que su madre no tenía una buena relación con la tonadillera porque la artista no quería darles nada de Paquirri. "A mi madre lo que le dolía era que nosotros no tuviésemos nada de nuestro padre. Como entenderás, como madre eso no le gusta a nadie. Tampoco es que me hablase maravillas de ella. Ella lo único que quería era que nosotros tuviésemos lo que nos correspondía de nuestro padre, que es lo lógico, lo justo y lo normal".

[Más información: Fran Rivera se pronuncia sobre la mala relación con Cayetano]