Omar Montes protagoniza una tensa discusión con Asraf Beno: "Eres un sinvergüenza"

Asraf Beno (23 años) se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para hablar de la polémica generada en la familia Pantoja. Una entrevista que ha terminado con una tensa discusión con Omar Montes (31).

El ganador de Supervivientes 2019 ha entrado en directo, y le ha achacado su comportamiento con Isa Pantoja (23) estas últimas semanas, especialmente el episodio que se hizo viral en el que se le veía agarrando a la joven del brazo. "Cogiendo así a la niña has perdido mucho como persona y como hombre", ha sentenciado, "el comportamiento que has tenido no me gusta nada".

Asraf Beno y Omar Montes han protagonizado una tensa discusión en directo en 'Sábado Deluxe'.

"Que sepas que si no te ha denunciado es por mí. Soy de los que piensan que hablando las cosas se puede llegar a un entendimiento. Eres un sinvergüenza, cuando te vea te tiraré de la oreja. Tú no tienes que agarrar a nadie así de fuerte", ha explicado Montes.

El cantante ha aprovechado para opinar sobre la música de Asraf: "Cuando tenga la oportunidad de verte, pues hablaremos. Búscate la vida y haz un curso de jardinería o cualquiera que beneficie a tu vida, que estás haciendo el ridículo con tu música. La salchipapa al lado de tu mierda de música es un himno. Eres una peste, eres malísimo".

Opina sobre la polémica en la familia Pantoja

Asraf también ha aprovechado su presencia en el plató de Telecinco para opinar sobre la polémica generada en la familia Pantoja. El modelo ha explicado que el distanciamiento definitivo tuvo lugar tras una conversación entre él y la tonadillera, a raíz de las polémicas imágenes donde se le ve agarrando de forma brusca a Isa.

"Entiendo que Isabel Pantoja (63) me llamase de malas maneras. Me dijo que era la última vez que tocaba a su hija y estaba con el abogado. Tengo 23 años, me puse nervioso y le dije que en vez de llamarme para esa tontería llamara a su hija para felicitarla por el single y le colgué", ha afirmado.

Detalle del momento en que Asraf agarra del brazo a Isa Pantoja.

Muy nervioso, Asraf ha asegurado que al día siguiente llamó a la cantante para disculparse por sus formas pero que esta no le cogió el teléfono. También ha confesado que le duele mucho que Isabel insinúe que podía hacer daño a su hija.

En cuanto a las imágenes de la discordia, Asraf ha aclarado: "Es verdad que agarrar a Chabelita por el brazo fue feo, pero la cogí para esconderla de las cámaras. No era con la intención que muchos quieren ver. Al día siguiente nos levantamos y tan normales. Esa reacción fue por las cámaras".

El modelo se ha defendido asegurando que ha hecho muchas cosas buenas por Isa, y que fue quien la convenció de que se quedara en el cumpleaños de su madre el pasado mes de agosto tras coincidir en Cantora con Omar Montes.

