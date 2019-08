Asraf explota contra Diego Arrabal en 'Viva la vida' y Sandra Barneda le saca del plató

Isa Pantoja (23 años) ha sido la gran protagonista del fin de semana en Telecinco. Si el sábado se sentaba en el Deluxe su ex novio Omar Montes (31), acusando a la joven de hacerse la víctima para vender exclusivas, el domingo era el turno de Asraf Beno (23), actual pareja de Chabelita, que visitaba Viva la vida para tratar de defenderla.

El modelo desmintió las afirmaciones del 'illuminati' y aseguró que tanto él como Isa se sintieron desplazados en el cumpleaños de Isabel Pantoja (63) por detalles como que Kiko Rivera (35) ambientara la fiesta con temas de Omar: "No basta con que venga que además pincha sus canciones, nos molestó a Isa y a mí", confesaba.

Pero el momento más tenso de la entrevista a Asraf llegaba cuando Diego Arrabal profundizaba en el tema del famoso conflicto que la pareja vivió con Omar Montes en Granada, en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil y del que los protagonistas dan versiones contradictorias. El paparazzi preguntaba al modelo si tiene su propio abogado o lo comparte con Isa, una cuestión aparentemente inocente que despertaba el enfado del Míster Universo: "Tú no hables de abogados", le reprochaba.

Asraf durante su tensa entrevista en 'Viva la vida' Mediaset

Ante las indagaciones de los colaboradores, Asraf acababa confesando que Arrabal insinuó "cosas muy graves" sobre él en su momento y que fue su abogado quien le avisó de que eran hechos denunciables. El colaborador de Viva la vida, lejos de cambiar de tema, le animaba a desvelar qué fue lo que dijo sobre él, pero el modelo se negaba y trataba de conseguir que Diego volviera a pronunciar las mismas palabras: "Repítelo", le retaba.

El paparazzi defendía que su información era veraz y volvía a sembrar la sombra de la duda sobre Arsaf: "¿Qué les pasó a los invitados en la cena de Navidad?", preguntaba, desatando la ira del novio de Chabelita: "¡No me toques las pelotas!", le espetaba.

Se inició entonces un intercambio de reproches y afirmaciones veladas que la audiencia no entendía, por lo que Sandra Barneda (43) trataba de poner paz y encauzar de nuevo la entrevista, aunque sin éxito. Finalmente, acababa interviniendo Ylenia (31), sacando a relucir su particular carácter: "¡No le faltéis al respeto a Sandra que me voy a cabrear!", gritaba.

El silencio volvía a reinar en plató, pero el modelo seguía alterado y la presentadora optaba por sacarle del plató para que se calmara. Minutos después, Asraf volvía a sentarse entre los colaboradores pidiendo perdón por su actitud: "Estoy atacado y no me gusta".

