‘Lazos de Sangre’: auge y caída de Isabel Pantoja, la viuda de España

Después de varias décadas en la cima artística y tras varias relaciones sentimentales sonadas, se puede asegurar que Isabel Pantoja (62 años) siempre está de moda. Sin embargo, especialmente en los últimos años, la tonadillera ha tenido una presencia un tanto guadianesca en los medios. Quizás por ello, Televisión Española ha decidido aprovechar el tirón de la cantante tras su paso por Supervivientes para emitir el episodio correspondiente a su vida en Lazos de sangre.

El programa no defraudó a las expectativas. Apoyado en los testimonios de varias personas que conocen a la perfección a la cantante y en el extraordinario archivo de la televisión pública, durante casi una hora se repasó la vida de Isabel Pantoja, comenzando por sus orígenes familiares. Con una madre y un abuelo artista, el futuro de la tonadillera parecía escrito, aunque, eso sí, bajo el yugo de “madre muy exigente”. “Era una relación muy tradicional, con muchos tabúes, así que conmigo fue igual”, recuerda su hija Isabelita (23).

Pero más allá de esas directrices, Maribel, como conoce su entorno a más cercano a la tonadillera, se abre un hueco en el ámbito artístico. “No es que quisiera ser cabecera de familia, es que las circunstancias me obligaron”, destacaba en una entrevista de archivo la propia Isabel. Pantoja debutó en TVE en 1974. Fernando Navarrete, realizador de la cadena pública, destaca que “era una artista desconocida. Quedamos tan enamorados de ella que la trajimos varios días seguidos. En el plató nos impresionó, con 17 años era una artista completa”.

Mientras se hacía un nombre en la música, la cantante comienza a vivir sus primeras relaciones sentimentales. Máximo Valverde (74) fue el primero en llamar a las puertas de su corazón y recuerda que tuvo que ir a hablar con su padre, “un gitano de los de siempre”. Pero la familia creía que su marido ideal era Paquirri, incluso Isabelita, quien no llegó a conocer esta relación: “Para mi madre, Paco siempre está presente, cada día, lo sé. Tú vas por Cantora y parece que no ha pasado el tiempo. No es feliz desde que murió Paco. Pocas veces hemos tenido una conversación de mujer a mujer, y he notado esa falta de cariño. A mi hijo le gustaría ser torero como el abuelo Paquirri”.

Sobre esa relación, varios periodistas recordaron en este reportaje que el torero ya se había separado de Carmina Ordóñez y estaba saliendo con Lolita. En este sentido, el programa recordó que Pantoja llegó virgen al matrimonio, “se encargó de pregonarlo”.

Tras pasar por el altar, ella tenía claro que se dedicaría a su casa, a su relación, dando como fruto el nacimiento de Kiko Rivera, otro de los personajes que también tuvo cierto protagonismo en el reportaje televisivo, especialmente con el asunto de la herencia de su padre y el trato de los medios.

LA POLÉMICA HERENCIA

Pero antes de eso, uno de los momentos más duros fue el recuerdo de la muerte de Paquirri. Para Nieves Herrero “se convirtió de la noche a la mañana en la viuda de España. Fue horrible. Era muy duro verla tan deshecha. El ambiente en el cementerio era irrespirable, no cabía más dolor en esa mujer vestida de negro”. Su hija Isabelita considera que su madre “siguió pero esa parte de su vida no la superó”.

La propia tonadillera comentó en un programa de TVE, poco después de enviudar que “soy la viuda de Francisco Rivera y estoy enamorada de Francisco Rivera”. Curiosamente, esa desaparición del torero impidió que Pedro Almodóvar rodara con ella una versión de El último cuplé.

Ramón Calderón (68), quien fuera presidente del Real Madrid, ejerció de abogado en la causa de la herencia del diestro. “Fue muy complicado”, destacó. Pilar Vidal, periodista, recuerda que un juzgado le obligaba a dar algunas pertenencias a sus hijos, pero quizás la frase que mejor describe la relación de la tonadillera con su familia política la pronunció en TVE años después de la muerte del torero: “Suegro ya no tengo, puesto que marido tampoco. Mi familia es la familia Pantoja”.

Después del luto, Lazos de sangre valora el tema Marinero de luces como el punto de inflexión en la carrera de Isabel Pantoja. Es en esos años cuando se cruza en su vida la periodista Encarna Sánchez. El humorista Josema Yuste (Martes y Trece) conocía muy bien a ambas: “Eran muy amigas, nada más, el que quiera ver algo más es que tiene la mente retorcida”.

El siguiente junto destacado en su biografía es la adopción de Isabelita, un hecho del que la joven se enteró en el colegio y, como la tonadillera denunció en un plató, “a través de los programas de Telecinco”. De una u otra manera, lo cierto es que la peruana asegura haber echado de menos algunas cosas de esa relación entre madre e hija: “Estaba apuntada a ballet y quería que mi madre viniera, pero nunca podía. Ahora soy madre y he echado de menos no vivir cosas con ella, no tenerla a mi lado en ciertas cosas. No se me hubiera pasado por la mente buscar a mi madre biológica”.

El programa entró en su recta final con uno de los momentos más polémicos y sonados de la vida de la tonadillera: su noviazgo con Julián Muñoz. El ascenso de una pareja que paseaba su amor en la romería de El Rocío y que terminó pasando por la cárcel. Con las imágenes del primer concierto de la cantante tras cumplir su pena, el programa tocó a su fin para dar paso a un debate en el que se entrevistó a Julián Muñoz.