Despixelamos a Luis y Amina, los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

Los hijos de Cayetano Martínez de Irujo (56 años) y Genoveva Casanova (42), Luis y Amina, celebran este 25 de julio su 18 cumpleaños. Los jóvenes han vivido alejados de la presión mediática desde que nacieron, y solo ha trascendido algún detalle esporádico de su vida o de su relación con sus padres.

Las ocasiones donde mayor exposición mediática han tenido fue en el funeral de su abuela, la duquesa de Alba, en noviembre de 2014; y en el baile de Debutantes de París en 2017. Más allá de estas ocasiones excepcionales, la vida de estos jóvenes aristócratas ha transcurrido alejada de las páginas de la prensa rosa.

Con motivo de su 18 cumpleaños, JALEOS hace un repaso a su vida y muestra cómo son estos jóvenes aristócratas.

Amina y Luis Martínez de Irujo durante durante el campeonato de hípica de España en 2006, con cinco años.

Amina y Luis nacieron el 25 de julio de 2001, y solo un mes después Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova ya los presentaban en sociedad en la finca 'Las Arroyuelas' en la zona conocida como Las Motillas (Sevilla).

Los jóvenes han cursado sus estudios en el elitista internado inglés Ampleforth College, a 30 kilómetros de la localidad de York, hasta 2015, cuando regresaron a Madrid para terminar secundaria en el centro británico privado Runnymede College. Uno de los mejores colegios de la capital en el que ha estudiado el hijo mayor de los Beckham, entre otros.

Amina, una joven estudiosa

Amina Martínez de Irujo alcanza este 25 de julio la mayoría de edad.

Rubia, alta y de ojos claros como su madre, Amina es digna sucesora del clan Alba. Es aficionada a la pintura, como su abuela Cayetana; es una gran amazona como su padre, y le gustaría seguir los pasos de su familia con las labores filantrópicas.

Al igual que el resto de jóvenes de su edad, Amina disfruta de su tiempo libre en compañía sus amigos y saliendo de fiesta por las noches, como demuestra en sus redes sociales. Eso sí, con destinos idílicos como Nueva York, Inglaterra o Costa Rica. En sus veranos, en cambio, es más tradicional y casi siempre acude o a Sotogrande o a San Sebastián.

El año que viene la joven comenzará sus estudios en la exclusiva Warwick University, en Gran Bretaña, donde el curso tiene un precio que ronda los 10.000 euros a lo que hay sumar los 1.500 euros de matrícula.

Este centro, a casi 2.000 kilómetros de su familia, cuenta con las instalaciones más lujosas para estudiar y crecer en el mundo estudiantil y personal. El campus se divide en cuatro facultades: Arte, Ciencias, Comunicación y Medicina. Sin embargo, lo que más destaca es su Escuela de Negocios, famosa por su oferta académica y por cosechar decenas de premios.

Luis, dedicado a la hípica

Luis Martínez de Irujo ha fundado una empresa junto a un amigo.

Una de las grandes pasiones de Luis es la hípica, un mundo con el que ha estado muy relacionado desde que era un niño que observaba las competiciones desde el palco hasta convertirse en un jinete. El joven ha logrado transformar esta pasión en toda una profesión y a sus 18 años ya puede presumir de haber ganado varios campeonatos de saltos en España. Es el propio Cayetano el que le aconseja sobre qué caballos montar.

Éxito sobre el caballo pero no sobre el pupitre. Su padre comentó en una ocasión que le había tenido que animar para que mejorara sus notas en el colegio, ya que es "un chico muy capaz y muy inteligente". "La cosa está mal aquí en Madrid, es difícil. Llevamos un par de años y este... el año que viene es mayor de edad y le he explicado que entra en la universidad y que no voy a estar detrás de él como un policía", aseveró Cayetano ante los medios.

A pesar de esta falta de constancia en los estudios, Luis ha demostrado que es un joven emprendedor fundando su propia empresa de e-commerce junto a un amigo. Se llama Rushoutfit y comercializan ropa personalizada como sudaderas, camisetas o chándals.

En su tiempo libre le gusta estar con sus amigos, salir de fiesta por la noche (al igual que su hermana), y practicar deportes como las artes marciales, el tenis y el esquí.

Puesta de largo en San Sebastián

Para celebrar la mayoría de edad de Luis y Amina, Cayetano y Genoveva están preparando su puesta de largo en San Sebastián la primera semana de septiembre. La fiesta tendrá lugar en el palacio de Arbaizenea, residencia de verano de la duquesa de Alba y que legó al conde de Salvatierra.

Amina y Luis Martínez de Irujo celebrarán su puesta de largo en San Sebastián en septiembre.

Será una fiesta por todo lo alto, a la que acudirán los amigos y los familiares de los jóvenes. En el caso de la familia de Genoveva, muchos de ellos se trasladarán desde México hasta el País Vasco.

Lo más probable es que la velada tenga lugar en los impresionantes jardines de este palacio, construido por el abuelo paterno de Cayetano, el duque de Sotomayor, a finales del siglo XIX. La residencia, de estilo inglés, se levantó sobre un caserío del siglo XVIII y está decorada con mucho colorido y con una gran presencia de vegetación.

