Eugenia Martínez de Irujo, sobre la disputa de sus hermanos: "No somos una familia piña"

En uno de los mejores momentos de su vida, Eugenia Martínez de Irujo (50 años) ha presentado su nueva colección de joyas para Tous inspirada en la Duquesa de Alba pintada por Goya. En el evento, la aristócrata ha aprovechado para hablar sobre lo feliz que se encuentra al lado de su actual pareja, Narcís Rebollo (49), y opina sobre las diferencias que existen entre sus hermanos.

Presenta la nueva colección que se llama la Decimotercera. ¿No es nada supersticiosa?

No, me encanta ese número. La Decimotercera Duquesa de Alba, pintada por Goya.

¿Cómo surgió esto?.

Esto surgió cuando me pidieron hacer una menina para Madrid, las que estarían expuestas, y la disfracé de Duquesa de Alba dejándola rubia, como las meninas. De ahí surgió la idea, me gustó mucho, el perro me encanta.

Eugenia Martínez de Irujo ha hecho una colección inspirada en su antepasada, la Duquesa de Alba a la que pintó Goya.

¿Es Flasito el perrito?

No, Flasito era odioso, súper antipático ese perro.

Su madre lo quería mucho.

No sabéis que antipático era.

¿Mordía?

Mordía, mordía.

La vemos estupenda a los 50 años, ¿cómo se ve usted?

Pues como puedo. Con deportividad.

Habrá heredado cosas importantes de su madre, ¿se las suele poner?

No, nunca. No soy muy de joyas ostentosas o muy importantes.

La diadema es maravillosa.

No, pero esa no me la voy a poner para ir a ningún lado.

¿Esa la tiene usted o se la han repartido entre sus hermanos?

Esa la tengo yo, por eso las saqué en Harpers con Josie.

Su madre también tenía un lado hippie muy desarrollado que va mucho con usted.

Eso sí, pero bueno. Yo es que soy muy de mezclas, me pongo cosas de ella, lo mezclo con lo mío.

Tampoco es Tana mucho de joyas.

No, tampoco.

Cuando usted empezó se lo tomaba a broma.

Empecé más de imagen, estuvimos en un montón de sitios.

¿Conoce ya a su nuevo novio?

No voy a hablar de eso, chicos.

Hace poco decía que iba a ser una suegra estupenda.

Claro, y lo soy.

¿Qué tiene que tener una buena suegra?

Que no voy a hablar de suegras. Una suegra es cuando uno se casa, a mi hija le queda muchísimo para casarse, para empezar.

¿Lo lleva bien o es de esas madres que no lo llevan bien?

Yo no voy a hablar de mi hija. No me gusta darle publicidad, chicos. Lo siento.

¿Es el mejor momento de su vida?

Sí, bueno, uno de ellos. Llevo ya un tiempo muy bien. En esta etapa sí.

Ahora que entramos en temporada de bodas, ¿usted volvería a casarse?

¿Qué si me caso yo, otra vez?

Ver esta publicación en Instagram Maravillosa Galicia❤️🙌🏼 @paradores #santoestevo #increíble #magnifica #preciosa #eugeniamartinezdeirujo Una publicación compartida por Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) el 19 de Abr de 2019 a las 5:06 PDT

¿Aquí?

Qué va. Para mí ya me he casado. Con lo que pasó en Las Vegas, para mí, ya es mi marido. No tengo ninguna necesidad ni de hacerlo por la Iglesia, desde luego...

Por festejar con los amigos en España.

Para mí es mi marido, no me hace falta casarme por la Iglesia ni que me firmen ningún papel ni cosas de esas tan formales. Para mí lo es y punto. El día que me apetezca, que no tengo ni idea de cuándo será, haremos un fiestorro con nuestros amigos, eso sí.

¿No cree que a lo mejor un matrimonio uniría a sus hermanos?

¿Mi matrimonio uniría a mis hermanos? ¡Si hombre! Me voy a casar yo para que se unan mis hermanos.

Una posible reconciliación entre Carlos y Cayetano.

Que se casen ellos.

¿Qué opina de lo que ha dicho Cayetano en relación a Carlos?

Pues mira, yo no voy a opinar de lo que hablen ellos porque es problema de ellos. y yo estoy al margen. Yo soy yo y ellos son ellos.

¿Existió esa supuesta carta escrita por su madre que decía que Cayetano tenía que llevar los negocios de la familia?

¿Qué? Preguntárselo a él. Yo no tengo nada que ver con este tema, de verdad, ni tengo ni quiero.

Cayetano ve injusto que este tipo de cosas no evolucionen y que sea el primogénito... Usted podría ser Duquesa de Alba.

No, ¡qué dices! Yo me muero.

¿Se lleva bien con ustedes?

Yo me llevo muy bien con todos. Además, siempre los he adorado a todos, cada uno como es, con los mayores más tarde porque la diferencia de edad era muy grande y comprenderás que una niña de diez con un hermano de 30 o 20 no. Pero luego ya hemos tenido relación, y los adoro a todos.

¿Ellos se llevan mal con todos?

No. Ellos también se llevan bien entre ellos. Que tengan sus disputas y sus discusiones y sus cosas... a la vista está pero vamos que a mí me la refanfinfla, cada uno que diga lo que quiera.

Eugenia Martínez de Irujo ha asegurado que en su familia tampoco son una piña.

Su hermano Carlos dice que Cayetano es un poco así. ¿Cómo lo describiría usted?

Pues no sé, vosotros le conocéis. A veces no tiene muy buen carácter.

Me comentaba uno de sus hermanos que son las cosas de Cayetano, y que ya lo asumen, que tampoco hay tantos desencuentros como parece.

Es que, de verdad, lo que diga Cayetano... es que va por libre, que lo explique Cayetano.

¿No le ha pedido Cayetano que interfiera por él con los otros hermanos?

No. Es que cada uno vive su vida, la verdad es que vosotros sabéis que en mi casa todos hemos sido muy independientes, eso es verdad, cada uno ha vivido su vida, cada uno ha hecho lo que ha querido y, entonces, tampoco somos una familia piña de esas que hacen un viaje y se van todos juntos. Cada uno tiene su vida y yo tampoco quiero estar todo el día apiñada a mi familia. Yo soy independiente, quiero vivir mi vida como me da la gana y, punto final. Desde luego no voy a responder por el resto de todo lo que digan.

Pero ahora hay una responsabilidad, la del Duque de Alba que se encarga del patrimonio, y ahora quiere abrir el Palacio de Liria.

No me importa, los tiempos evolucionan y todo lógicamente tiene que ir cambiando. Estamos ya en otra era.

Esta mañana Francisco Rivera ha incendiado las redes sociales, ¿ha podido escucharlo?

Pues mira de eso ni me he enterado.

La hemos visto con Carmen, su hija.

Una monada, no voy a hablar de las niñas, por respeto.

Usted conoce a la familia de María Jiménez muy bien, ¿sabe algo de su estado?

Hablo mucho con Isabel, su hermana, casi a diario, y sé que está en Sevilla.

Estuvo unos días antes con ella.

Yo a María la quiero muchísimo, y para mí, además, ha sido lo más de lo más, para mí la más auténtica, la más grande y la más todo. Ella es muy de verdad.

¿Su hija está recuperada del todo de los desmayos?

Sí, gracias.

¿Y cómo es su relación con Lucía Bosé?

A mí es una mujer que siempre me ha fascinado, es de esas que ya van quedando poquitas y que tenía muchas ganas de visitar, y fuimos un día a comer allí con ella.

¿No le recuerda un poco a su madre?

Sí, por eso te digo.

