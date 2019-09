Fran Rivera se pronuncia sobre la mala relación con Cayetano

Francisco Rivera (45 años) ha sido uno de los invitados de este miércoles en Aquellos maravillosos años, el nuevo espacio de Toñi Moreno (46) en la cadena autonómica madrileña. El torero ha mantenido una distendida entrevista con la de Sanlúcar en la que ha recordado a su madre y ha hablado de las últimas polémicas en torno a su vida familiar.

El diestro comenzaba la entrevista recordando con cariño a su madre, Carmen Ordóñez: "Todo lo que he aprendido me lo inculcó mi madre, teníamos una relación muy especial", confesaba. Asegura que también echa mucho de menos a su padre, Paquirri, aunque siempre revive los buenos recuerdos con ambos, dos personas que "no pasaron de puntillas por la vida".

Pero no todo han sido momentos amables en la entrevista. Francisco Rivera también se ha pronunciado sobre la mala relación que actualmente tiene con sus hermanos, Cayetano (42) y Kiko (35). El torero considera que su madre siempre actuó como nexo de unión familiar: "Si mi madre estuviera aquí, la relación con mis hermanos sería diferente", comentaba.

El motivo de la discordia con Kiko Rivera es de sobra conocido, aunque el entrevistado ha aprovechado para volver a atacar a Isabel Pantoja (63) por quedarse los recuerdos de Paquirri: "Está todo en Cantora. Mi padre quería que sus hijos tuviesen esas cosas", afirmaba.

Pero Toñi Moreno indagaba en el reciente distanciamiento con Cayetano Rivera, a quien Fran siempre pareció estar muy unido. La presentadora repasaba las declaraciones de Cayetano en las que explicaba que no había toreado en Ronda porque el empresario no le había llamado: "El empresario eres tú, su hermano. ¿Qué está pasando?", preguntaba. "Hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros, no creo que la televisión sea el sitio", aseveraba.

Pese a la nula relación actual, Fran Rivera ha querido restar importancia al asunto y confía en que se arregle pronto: "Ahora mismo me llama y me dice que me necesita y te digo: 'Toñi, adiós'", confesaba el diestro.

El torero ha relatado, además, el que ha sido uno de los momentos más duros de su vida, la acusación de la Fiscalía de Menores contra él por publicar una foto toreando con su hija Cayetana: "Nunca podré perdonar al que me llevó a testificar".

Por último, Fran Rivera hablaba emocionado sobre la familia que ha creado junto a Lourdes Montes (35), a quien define como "una persona excepcional". Asegura que le recuerda a su abuela porque "donde ella está se respira calma y tranquilidad". Además, ha desmentido la supuesta mala relación entre su mujer y su cuñada, Eva González (38): "Se llevan mejor que Cayetano y yo, con eso te digo todo", bromeaba, añadiendo que "no son mejores amigas pero mantienen una relación perfecta de cuñadas".

