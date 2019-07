Las cinco veces que Fran Rivera ha puesto en un aprieto a 'Espejo Público' con sus opiniones

La polémica parece que siempre acompaña a Francisco Rivera (45 años) en todas sus manifestaciones. El torero, que colabora de forma habitual en el programa capitaneado por Susanna Griso (49), Espejo Público, opina generalmente sobre cuestiones sociales y sus declaraciones nunca pasan inadvertidas y agitan las redes sociales. El último escándalo que ha azotado al diestro ha venido motivado por su opinión en Antena 3 acerca de la manifestación del Orgullo Gay.

Eso sí, no es, ni mucho menos, la primera vez que el torero pone contra las cuerdas al programa y a la propia Griso, que ha tenido que justificarse en alguna ocasión por las controvertidas opiniones de Francisco. JALEOS ha hecho un repaso por los demás escándalos que ha protagonizado Rivera.

Susanna Griso junto a Francisco Rivera en 'Espejo Público'. Atresmedia

1. Manifestación LGTBIQ+, ¿sí o no?

En un momento en que el espacio abordaba la postura que Vox mantiene sobre este asunto, Rivera quiso dar a conocer su opinión. "No soy susceptible de que se me acuse de homófobo. Mis amigos gays no se ven representados". En esa línea, prosigue: "Me parece fenómenal -que se celebre- y, además, creo que tienen derecho por todo lo que han sufrido, pero hay actitudes que no se deben permitir". Y es que, en su opinión "hay actitudes que dañan. Es lo que me dicen mis amigos gays. Ellos me dicen que irían, pero no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos o por el que hacemos esta cabalgata".

No obstante, la declaración que ha enervado especialmente al público ha sido la que sigue: "Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros y que hicieran lo mismo". En ese instante, ha tenido que intervenir la propia presentadora para corregirlo en directo: "Eso no me lo puedo imaginar porque es que no es comparable. En el caso del Orgullo LGTBIQ+, la cabalgata es reivindicativa". Al acto, las redes han ardido.

Fran Rivera y la sinapsis de sus 2 neuronas pic.twitter.com/JdnfUW1exG — Sibilla (@Metemuia) 4 de julio de 2019

¿Hasta cuando hay que explicarle a gente como Fran Rivera que si no hay cabalgata hetero es porque no han sido perseguidos y defenestrados?



Entiendo que este y otros temas necesitan de mucha pedagogía pero ¿cuanta? Porque ya cansa el temita — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) 4 de julio de 2019

Cuando ves que Fran Rivera es TT, sin saber nada, escuchar nada, ni leer nada, ya sabes que ha dicho alguna gilipollez. — Leyre (@Leyre262) 4 de julio de 2019

2. El suicidio de Iveco

"Los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", fueron las palabras exactas que Fran Rivera aseguró el pasado mes de mayo en Espejo público sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco tras la filtración de un vídeo sexual entre sus compañeros. Rápidamente, sus palabras tomaron empaque en las redes sociales, quienes cargaron duramente contra él. Lejos de echar atrás, Francisco prosiguió: "La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro".

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ☾✨ (@LunitaGH_) 29 de mayo de 2019

"Hay una máxima, que yo se lo digo a mi hija mayor, y es que no se pueden mandar vídeos de ese tipo. Ella no es culpable, es una víctima. No es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Tras sus declaraciones, y sin apostille por parte del programa, añadió lo siguiente: "A todas las niñas, las mujeres, por favor que no manden vídeos de ese tipo. El malnacido que lo ha mandado es un asqueroso y una sabandija".

A tal dimensión llegó el escándalo que Susanna Griso tuvo que intervenir al día siguiente: "La gente opina sin escuchar ni ver el contexto. Es lo que ayer intentó decir Fran Rivera, que en los institutos lo están pasando mal por vídeos como este y que evidentemente hay que contarles, y lo hacen los policías, que este tipo de vídeos no se tienen que difundir. Lo ideal es que tuviéramos la libertad para hacerlo, pero no nos engañemos, siempre hay malnacidos que los hacen correr".

3. El vídeo "facha"

Fue a finales de 2018 cuando el torero grabó un vídeo mientras visitaba el restaurante Casa Eladio en Ávila, un establecimiento que no oculta su tributo a Francisco Franco. Rivera no dudó en grabarse dentro del lugar y compartir ese vídeo en un grupal de su WhatsApp. Finalmente, la filmación vio la luz y el escándalo fue mayúsculo por parte de las redes, que lo tildaron de "facha".

Él se explicó en Espejo Público: "En plan de broma uno de mis amigos me dijo que me pasara por el bar, otro me decía que lo que me hacía falta era que me hicieran una foto allí con la fama de 'facha' que tengo. Sería absurdo que yo me sintiera franquista. Cuando Franco murió yo tenía una año. Soy más español que la tortilla de patata pero no me siento franquista. Estoy enamorado de la constitución y la libertad que nos da". Unas explicaciones que, no obstante, volvieron a poner al programa en entredicho.

4. Su opinión sobre la patria

Rivera explicando la foto del niño con la bandera de España. Atresmedia

Fue otro de las grandes controversias a principios de año. Una vez más, protagonizada por Francisco Rivera y con Espejo Público de por medio. Él mismo se encargaba de publicar en su red social una imagen de un niño con la bandera de España anudada al cuello. Junto a la imagen, escribía: "Por España , por los que derramaron su sangre por hacerla única, por el recuerdo de los que nos la dejaron en herencia prestada, hasta que se la entreguemos a nuestros hijos, porque es y lo que significa ser Español. Viva España".

En el programa donde colabora, explicó: "Lo que veo es a unos padres inculcando amor por su patria, la tiene donde ha nacido, a su hijo. También colgué una con la bandera de Venezuela. Entiendo que es lo mínimo que se debe hacer. Esta imagen me ha provocado insultos, amenazas, calificativos de facha y fascista". En su opinión, siempre y cuando una bandera sea institucional "se inculca amor". Los demás, es "odio".

5. Su apoyo de tener armas en casa

En marzo no se hablaba de otra cosa: de la propuesta de Santiago Abascal (43) de legalizar el uso de armas. Esta medida hizo que, una vez más, Francisco hiciera pública su opinión en el programa: "No hay más casos porque nadie tiene armas en su casa, pero si no estaríamos hablando de más casos porque entran a robar y a matar".

En ese punto, el torero aclaró que no porta armas en su domicilio, pero sí espadas: "Yo tengo espadas en casa, si alguien entra en mi casa como pueda le doy un estacazo en la cabeza y le dejo seco. Y estar en la cárcel por eso pasa, esa es la realidad. Si un asaltante entra en mi casa con un cuchillo y yo tengo una escopeta tengo que dejar la escopeta y coger otro cuchillo igual y eso es una barbaridad". Estas palabras, como no podía ser de otro modo, agitaron al público.

