Indignación masiva por las palabras de Fran Rivera sobre el vídeo sexual y el suicidio de Iveco

El trágico suicidio de una mujer después de que circulase un vídeo sexual suyo entre sus compañeros de la empresa Iveco ha sido el tema del día tanto en las redes sociales como en la televisión. El torero Fran Rivera ha acudido a Espejo Público como tertuliano y sus declaraciones han causado una gran polémica.

"La base es que libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro", ha comenzado. "No se pueden mandar vídeos de ese tipo. No es culpable, evidentemente, es una víctima", ha asegurado el torero. Pero la polémica de verdad se ha desatado por asegurar que "los hombres, soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", como si todos fuesen chimpancés sin capacidad de autocontrol, antes de arrancarse con diversos insultos a quien lo difundió:

ahí va pic.twitter.com/WbTvVFYJjA — ele loves jihoonie 🥰 (@bychaeng) May 29, 2019

La frase ha caído como una bomba en redes sociales, convirtiéndose en trending topic número uno en España a mediodía:

Teo ve a Fran Rivera hablando de lo de Iveco. pic.twitter.com/gyYV8TaJ1K — Aquel Coche (@Aquel_Coche) May 29, 2019

“los hombres no somos capaces de tener un vídeo sexual y no enseñarlo, las mujeres tienen q aprender a no grabarse.”



WTF las mujeres podemos grabar lo q nos salga del coño, vosotros sois los q tenéis q dejar de ser unos cerdos



Fran Rivera además de asesino, machista de primera pic.twitter.com/oSd5P8r4JL — ᴀɴᴀ ♛ (@anxayonce) May 29, 2019

Esto es repugnante: Fran Rivera culpando a la empleada de Inveco que se ha suicidado tras difundirse su vídeo sexual: "Los hombres no somos capaces de no enseñar un vídeo así si lo tenemos. No se puede mandar vídeos de ese tipo" https://t.co/YQVZT7HV1r — C. Otto (@ottoreuss) May 29, 2019

No, Fran Rivera, te equivocas. Un hombre sí es capaz de recibir un vídeo sexual y no difundirlo. Lo que pasa es que para hacerlo hay que ser eso: un hombre, no un mierda. — Sara 🏅🎗 (@tantozapato) May 29, 2019

Fran Rivera demostrando que es un miserable, algo que, por otra parte, ya sabíamos muchos.



Anda y que te jodan, asqueroso.https://t.co/ophoUKsmSP — Pelícano manchú🏴‍☠️ (@Mortimer_Fu) May 29, 2019

Hola, Fran Rivera. Si no te ves capaz de controlar el deseo de hacer viral el chantaje a una mujer, te sugiero que tires tu móvil al río y escribas tus tuits desde una Olivetti. Besis. — Piur (@puringerMe) May 29, 2019

Compartir un vídeo privado sin permiso es delito. Una vez más se culpabiliza a las mujeres. No pongamos el foco en la mujer q hace el vídeo sino en el hombre q lo difunde y en quién no lo denuncia.El problema no está en nosotras, joder!

Un abrazo para su familia y seres queridos. — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 29 de mayo de 2019

La reacción del diestro ha sido, cuento menos, ambigua: retuitear sin más explicación una entrevista a la inspectora de policía Silvia Barrera, en la que se afirma: "Los acosadores en las redes son siempre hombres cobardes".

