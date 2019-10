El estado de gravedad de Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, tras sufrir un ictus

Ana Martín (88 años), la madre de Isabel Pantoja (63), se encuentra hospitalizada tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus, que horas después se le ha repetido, según la información a la que ha tenido acceso JALEOS a través de fuentes cercanas a la familia. Fue en la madrugada de este viernes cuando Agustín Pantoja (55), que vive con su progenitora en la gaditana finca de Cantora, tuvo que llamar de urgencia a una ambulancia para que trasladase a Ana Martín hasta el hospital más cercano: el Hospital Universitario de Puerto Real.

La intérprete de Se me enamora el alma se ha enterado de la inesperada noticia mientras se encontraba inmersa en las grabaciones del talent-show infantil del que será jurado. En cuanto Isabel Pantoja conoció el estado de gravedad de su madre viajó hasta Cádiz para estar junto a ella. "La madre está muy mala", han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la tonadillera, "Pantoja se ha ido y ha tenido que parar las grabaciones de Idol Kids".

A lo largo de este viernes, Ana Martín ha sido trasladada del Hospital de Puerto Real hasta una clínica privada, aunque aún se desconoce si está en algún centro de la provincia de Cádiz o la han llevado hasta Sevilla. La decisión del traslado, según informan a este diario, no habría sido posible en ningún caso si la matriarca del clan Pantoja no se encontrara "estable dentro de la gravedad", pues su vida habría corrido peligro. El principal motivo por el que han trasladado a Ana no sería otro que el de tener la posibilidad de que su familia al completo pueda estar junto a ella. En los hospitales de titularidad pública tan solo puede haber un acompañante por paciente en la habitación.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Pantoja ha roto su silencio respecto a este contratiempo de salud de Ana. Mientras que Kiko Rivera promocionaba uno de sus conciertos en sus redes sociales hace apenas unas horas, Isa Pantoja (24) disfrutaba de una comida en San Fernando (Cádiz) junto a su novio, Asraf Beno (23), y su exniñera, Dulce Delapiedra (50).

La delicada salud de Ana Martín

A principios de este año, la madre de la tonadillera también tuvo que ser ingresada por un problema de gastroenteritis que se manifestó con un dolor estomacal. El bajón de salud de Ana tuvo lugar mientras Isabel Pantoja se encontraba participando en el programa Supervivientes 2019. En aquel momento, la organización del reality decidió no informar a la artista de los problemas de su madre. Era tal la preocupación por Ana Martín que incluso se llegó a especular con el hecho de que la cantante pudiera abandonar el programa, algo que finalmente no ocurrió.

"Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América", aseguró la cantante tras su regreso de Supervivientes, "le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo: 'Mi Maribel, mi Maribel'", continuó explicando.

