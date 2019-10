Última hora sobre el delicado estado de salud de la madre de Isabel Pantoja

Están siendo unas horas muy complicadas para la familia Pantoja tras el ingreso de urgencia del pasado jueves de la matriarca, Ana María Martín (88 años), a causa de un ictus que, horas más tarde, se le repitió. Desde que ese fatídico y crítico momento se produjera, casi toda la familia al completo -a falta de Isa Pantoja (24), que no ha alterado su agenda profesional de conciertos aunque sí está al tanto de la evolución de su abuela- se ha volcado con Ana Martín, que en los últimos años venía aquejándose de una débil salud.

Tal y como señalan algunos medios, y ha podido confirmar JALEOS a través de fuentes cercanas a la familia, Ana Martín se encuentra en estos momentos "estable dentro de la gravedad". Se trata de una buena noticia, pero que los propios miembros de la familia prefieren tomarla con cautela y sin mucha algarabía. Son conscientes de que el camino que les queda por delante es "arduo y fatigoso" y prefieren "contar los minutos y no las horas".

Isabel Pantoja junto a su madre en 1980. Gtres

Sea como fuere, Isabel Pantoja (63) está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. A la mala relación con su hija Chabelita se suma la preocupación por el estado de salud de su madre. Hay que recordar que la matriarca del clan sufrió un ictus, tal y como informó JALEOS en primicia, con repetición el pasado jueves, por el que permanece aún ingresada en un hospital Puerta del Sur en Jérez.

Conocidos es por todos la unión que la tonadillera tiene con su madre, quien se hizo famosa como la madre de la artista más conocida de nuestro país. A lo largo de todos estos años se ha podido ver en infinidad de ocasiones a Isabel dedicarle canciones desde los escenarios a su querida madre y no puede evitar emocionarse cada vez que habla de ella, tal y como se pudo comprobar en Supervivientes.

A principios de este año, la madre de la tonadillera también tuvo que ser ingresada por un problema de gastroenteritis que se manifestó con un dolor estomacal. El bajón de salud de Ana tuvo lugar mientras Isabel Pantoja se encontraba participando en el programa Supervivientes 2019. En aquel momento, la organización del reality decidió no informar a la artista de los problemas de su madre. Era tal la preocupación por Ana Martín que incluso se llegó a especular con el hecho de que la cantante pudiera abandonar el programa, algo que finalmente no ocurrió.

Isabel Pantoja, muy seria y preocupada captada por las cámaras de Telecinco. Mediaset

"Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América", aseguró la cantante tras su regreso de Supervivientes, "le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo: 'Mi Maribel, mi Maribel'", continuó explicando.

Ahora la emoción se convierte en dolor, pues la cantante estaría completamente desbastada ante la situación crítica que vive su madre, tal y como han captado las cámaras de Telecinco. Isabel es incapaz de pronunciar palabra y estaría tan preocupada como desolada. Además, Isabel ha bloqueado su trabajo en Idol Kids hasta que haya novedades al respecto, queriendo estar al lado de su madre en todo momento, como Ana lo ha estado siempre al suyo.

