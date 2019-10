Rocío Flores se derrumba al ver de nuevo a Kiko Jiménez, el ex de su tía Gloria Camila

Otro de los reencuentros que tuvo Kiko Jiménez en la noche de ayer después de ver a Sofía Suescun fue con Rocío Flores. Recordemos que la hija de Antonio David no tiene relación con el concursante desde el primer momento que este zanja su relación con Gloria Camila y empieza a hablar mal de toda su familia en los medios de comunicación. La conversación entre ellos dos fue bastante tensa y pudimos ver a la nieta de Rocío Jurado muy dolida con el extronista.

"A tú padre lo conocía de hace cuatro años, pues te juro que lo he conocido en un mes más que en cuatro años. Me llevo un amigo. Lo he visto como un niño, se ha quitado mil problemas que tú y yo sabemos que tiene", le decía Kiko Jiménez en el plató. Rocío Flores se preparaba para decirle todo lo que pensaba de él pero de repente las lágrimas no le dejaban hablar. La hija de Antonio David no podía evitar mostrar el dolor que le producía la situación y es que a pesar de todo lo que ha pasado entre su tía Gloria Camila y él, el exconcursante se ha portado muy bien con su padre dentro del concurso.

"Tú sabes perfectamente como soy, al igual que he dicho las cosas malas que me han parecido de ti dentro del concurso por lo que has mencionado de mi familia, también quería agradecerte públicamente un comentario en el que has dicho que no ibas a hablar de mi vida privada porque yo he decidido no hablar. También creo que ahora se ha ido el apoyo de mi padre en la casa, así que tengo que agradecértelo", le respondía Rocío Flores.

De esta manera, Kiko Jiménez y Rocío Flores se han vuelto a ver las caras después de la tormenta que hubo entre el concursante y Gloria Camila. Desde entonces no se habían vuelto a ver y lo cierto es que ninguno de los se pensaban que el reencuentro sería en un plató de televisión.

[Más información: Rocío Flores deja sin palabras a Sofía Suescun desvelando su provocación hacia Gloria Camila]