Rocío Flores deja sin palabras a Sofía Suescun desvelando su provocación hacia Gloria Camila

Rocío Flores (22 años) ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más comentados de las galas de Gran Hermano VIP 7. La hija de Rocío Carrasco (42) está siendo una de las defensoras más apoyadas por las redes debido a su saber estar y su educación en plató.

En la gala de este jueves, Sofía Suescun (23) sacaba los cuchillos para volver a atacar a Gloria Camila (24) delante de su sobrina, quien no pudo contener las lágrimas a la hora de responder: "No voy a entrar en tu juego de provocación, yo he venido aquí a defender a mí padre y en esas cosas no voy a entrar", espetaba ganándose el aplauso del público.

La de Pamplona se preguntaba en qué momento había provocado a Rocío Flores, y era entonces cuando la hija de Antonio David (43) desvelaba una de las noticias de la noche: "Las pruebas de tu provocación las tienes en el vídeo de presentación de Kiko. ¿Te parece poco llevar el pijama de Gloria Camila en el vídeo?".

Lluvia de 'zascas' de Rocío Flores a Sofía Suescun: "No voy a entrar en tu juego de provocación, mi misión es defender a mi padre" #GHVIPGala2 https://t.co/lafQgBniPB pic.twitter.com/ikQbWNvPql — Telecinco (@telecincoes) September 12, 2019

Sofía intentaba entonces defender que el citado gesto no fue nada premeditado y que lució el pijama de la ex de su novio porque "él salía en pijama y yo no tenía ropa en su casa". Pero en las redes son mayoría los que apoyan a la nieta de Rocío Jurado frente a la siempre polémica Suescun, recordando ya este momento como uno de los 'zascas' históricos de la televisión con unos tweets que Gloria Camila se encargó de compartir en su perfil durante toda la gala.

Desde hoy soy FAN de Rocío Flores. Con dos palabras ha dejado a Sofía muda. ¡He aplaudido hasta con las orejas! #GHVIPGala2 — M 📺 (@casasola_89) September 12, 2019

Rocio Flores se acaba de comer a Sofia con 2 zascas monumentales #GHVIPGala2 — Mαяισ Vαqueяιzσ (@Vaquerizoo_) September 12, 2019

Desde hoy y para siempre fan de Rocío Flores así dejando callada a Sofía y sin despeinarse #GHVIP7 pic.twitter.com/jkrzazwMOa — Rogano (@Rogano5) September 12, 2019

Además, el programa mostraba una parte del vídeo de presentación de Sofía en GH DÚO que toma especial relevancia en la actualidad por la relación que la hija de Maite Galdeano mantiene con Kiko Jiménez (27). Pese a que ambos siempre han defendido que su romance nació después de la separación del extronista y Gloria Camila, lo cierto es que en las citadas imágenes Sofía confesaba que entre ella y Kiko había un feeling especial y un "tonteo" constante por el que la hija de Ortega Cano obligó a su entonces novio a bloquear a Suescun en todas las redes sociales.

Kiko pudo ver el vídeo desde el 'confe' y se posicionó con su actual novia, reiterando que la relación nació después de su ruptura, pese a que no pudo concretar con exactitud la fecha en la que comenzaron a salir.

