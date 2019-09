Jonathan ('GH 15') intenta recuperar a Yoli a través de su canal en Mtmad

Jonathan (31 años) se ha abierto un canal en Mtmad donde pretenderá recuperar a Yoli (27), la madre de su hija y la que fue su mujer durante dos años. Lo cierto es que la relación de los dos exconcursantes de Gran Hermano 15 nunca fue estable, o al menos así lo han confesado ambos.

Tuvieron a su primera hija muy rápido ya que se conocieron en Guadalix de la Sierra y a los tres meses, Valeria estaba de camino. Hace un año que ya no están juntos, las continuas discusiones de la pareja y el carácter tan complicado de Jonathan -según ha explicado ella misma- hicieron tambalear las bases de su amor, terminando con una ruptura que ninguno de los dos han podido olvidar.

Jonathan en su primer capítulo para su canal de Mtmad. Mediaset

"Quiero que conozcáis al Jonathan de siempre porque nunca me he abierto con vosotros. Es el momento ahora, después de tanto tiempo que yo me abra y conozcáis mi historia". Así ha empezado Jonathan su primer vídeo para Mtmad. Lo cierto es que, bastante nervioso, ha confesado que no ha conseguido olvidar a Yoli y que por eso, va a intentar recuperarla de todas las maneras posibles.

"Un tiempo atrás, todo iba guay pero yo me estoy dando cuenta de que echo de menos a mi familia, esa vida que tenía antes, mi hogar, ver a mi hija, tener a mi mujer, poder viajar juntos. Una vida que todo el mundo sueña y una vez la tuve, ahora la he perdido" ha confesado el exconcursante de Gran Hermano 15. Si bien es cierto, en la cita que que publicaron se veía que Jonathan era el que más claro tenía las cosas y parecía que no quería volver con Yoli bajo ningún concepto. Sin embargo ahora las cosas han cambiado.

Jonathan de 'Gran Hermano 15'.

"Tuvimos la oportunidad de entrar a Gran Hermano y coincidí con la mujer de mi vida, la madre de mi hija. Mis sentimientos se tambalearon y decidimos conocernos fuera de la casa y así fue. Yoli se quedó embarazada y la situación fue un poco complicada porque nos conocíamos de solo tres meses de una convivencia dentro de una casa. Nos dejamos llevar, teniendo nuestros más y nuestros menos como todas las parejas. Estábamos muy bien pero según pasó un tiempo, Yoli lo pasó fatal, la decisión de abortar era un decisión difícil. Tampoco lo pensamos, cada vez que lo pensábamos y Yoli lo pasaba fatal, al ver esa situación todo empezó a cambiar" ha confesado por primera vez Jonathan. La realidad es que se desconocía que, tras tomar conciencia la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, se plantearon la idea de abortar.

Tras la 'breve' introducción que ha hecho en su primer vídeo para Mtmad, Jonathan ha explicado de forma concisa a qué viene ahora que se haga un canal: "Todo esto viene porque este verano decidí llamar a Yoli y le dije que quería volver a hablar con ella. Volví a estar con ella. Es la madre de mi hija, la quiero y siempre la voy a querer". Habrá que esperar a ver el próximo capítulo de Mtmad para ver la reacción de Yoli al volver a ver al padre de su hija.

[Más información: Yoli, de 'Gran Hermano 15': "No estoy en ninguna secta"]