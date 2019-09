Rodrigo Fuertes ('GH') habla por primera vez sobre su ruptura con Beatriz Retamal

Rodrigo Fuertes (29 años), exconcursante de Gran Hermano 17, ha hablado por primera sobre sobre su ruptura con Beatriz Retamal (23). El joven ha compartido una publicación en sus redes sociales donde ha ofrecido su versión de los hechos.

"He vivido durante tres años una experiencia muy bonita, muchos recuerdos, muchas cosas buenas, he vivido cosas que en la vida pensé que iba a vivir o al menos de esa manera, muchas sensaciones que al final siempre las voy a recordar pase lo que pase. Me quiero recordar con todas esas cosas buenas, todos esos momentos", ha asegurado el exconcursante de Gran Hermano.

"No quiero hacer caso, ni voy a hacer caso a todas las cosas malas y a toda la porquería que ha podido surgir o pasar. La vida es así, las cosas pasan así. A veces nos equivocamos a veces no, a veces la vida te lleva por un camino y más tarde te das la vuelta", ha añadido.

"Lo que quiero pedir es respeto para las dos partes, al final nosotros tenemos una familia, amigos y gente que ven que las cosas no van bien y se preocupan. Quiero pedir respeto para ella y para mí, no es fácil elegir, no es fácil vivir. Simplemente desearle a Bea de corazón que le vaya muy bien en todo, que conseguirá todo lo que se proponga. Cada uno ahora tenemos una vida y un camino que hacer, siempre nos unirá todo eso que hemos vivido juntos durante estos años", ha concluido.

Hace unas semanas, Beatriz Retamal también ofreció su versión de los hechos a través de un vídeo en su canal de Mtmad, donde explicaba los verdaderos motivos por los que su relación con Rodrigo no había salido bien. Adentrándose en todos los detalles de su ruptura, la que fuera concursante de Gran Hermano se emocionada recordando la historia de amor con su exnovio, sin terminar de entender por qué todo se había terminado.

"No he engañado a nadie, no he estado con nadie cuando he estado con Rodrigo", empezaba diciendo la que fuera ganadora de Gran Hermano 17. Ha estado la mayor parte del verano viajando, y en un momento dado acudió a un festival con alguien de su que le hizo olvidar la tristeza del momento: "Esta última vez yo no debía explicaciones a nadie, me reencontré con alguien del pasado. Compartimos el festival juntos y me fui con él, pasó lo que tenía que pasar. No me arrepiento".

"Rodrigo se enteró por un mensaje de una tercera o cuarta persona. Cuando se enteró, me envió un mensaje privado por Instagram. Me dijo que me fuese muy bien y que se alegraba. Después de me llamó y me dijo que estaba destrozado por lo que le había hecho", siguió contando la joven.

"Rodrigo vino a Valencia. Discutimos mucho por teléfono. Me levanto al día siguiente con la sorpresa de unos vídeos en Instagram con una chica súper tímida, muy de su estilo, pues no chicos... Tuvo los santísimos 'cocos' de hacerlo, publicar el rollo de una noche o de lo que tenga con una chica y nombrarla en Instagram", concluyó la exconcursante.

