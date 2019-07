Bea, de 'Gran Hermano 17', explica el motivo de su enemistad con Ylenia Padilla

Beatriz Retamal (22 años), concursante de Gran Hermano 17, ha subido un vídeo a su canal de Mtmad para explicar qué es lo que le ocurrió con tres personas con las que tuvo muy buena sintonía tras su salto a la fama, pero con las que al final no ha sabido mantener la relación durante el paso del tiempo. Lo cierto es que ha sorprendido bastante el hecho de que entre las elegidas esté el nombre de Ylenia Padilla (31).

Bea ha contado por primera vez qué es lo que le ocurrió con la de Gandía Shore, y cuidado, porque le lanza un mensaje muy importante: "Antes de conocerla me encantaba como personaje televisivo, cuando yo salí de la casa de Gran Hermano mi madre me dijo que le tenía que dar las gracias y a mi me daba mucha vergüenza coger el teléfono y llamarla. Pensé que lo mejor sería agradecérselo en algún sitio en el que coincidiéramos".

"El caso es que al año siguiente a mí me llamaron para el debate y a ella no, no sé por qué motivo. Al enterarse ella subió una foto con una peluca rosa y puso: 'Pues eso'. Me bloqueó de todos lados y a día de hoy sigo bloqueada". Bea le pide a Ylenia Padilla que le desbloquee para que puedan tener esa conversación que llevan tiempo sin tener.

Beatriz Retamal en una imagen de Mtmad.

Cabe recordar que la colaboradora de Telecinco estuvo apoyando a Bea a lo largo de toda esa edición de Gran Hermano, y es que mucho se habló en su día que esta última le imitaba en su forma de hablar y de enfrentarse a las personas. Una vez que la ganadora del concurso salió de la casa de Guadalix de la Sierra, no se las volvió a ver juntas, y eso es algo que levantó todo tipo de sospechas en las redes sociales.

En cuanto a la relación que tiene y ha tenido este tiempo de atrás con Adara Molinero, concursante de su misma edición de Gran Hermano, ha explicado que: "Adara no me parece mala tía, no creo que tenga maldad, sí que es una chica con mucho carácter y sabe pedir perdón aunque a veces es muy orgullosa. No le guardo ningún rencor. Creo que ella siempre había querido ser madre joven, lo ha conseguido, así que enhorabuena por ello", ha concluido en el vídeo.

