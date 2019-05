Antonio Tejado confirma que ha roto su relación con Ylenia: "Teníamos muchas discusiones"

Antonio Tejado (32 años) e Ylenia Padilla (30) han roto su relación. Así lo ha confirmado el sobrino de María del Monte (57) en el programa Sálvame. "Nos hemos dado cuenta que como pareja no tenemos futuro y hemos preferido romper la relación y ser amigos. Hemos discutido mucho pero no voy a explicar las intimidades de una pareja", ha explicado, negando que haya habido terceras personas entre ellos como apuntan los rumores. "No quiero hablar más del tema porque sé que a ella tampoco le gusta hablar de su vida privada ni de sus parejas. Además le tengo mucho respeto y la quiero mucho".

Ylenia, de momento, no se ha pronunciado al respecto pero en sus redes sociales ha dejado entrever su situación personal publicando una imagen en medio del campo con el siguiente mensaje: "Libre, libre quiero ser". Toda una declaración de intenciones, que ha acompañado de un vídeo cantando una estrofa de Un violinista en tu tejado de Melendi. Concretamente ha entonado la parte de la letra que dice Muy pronto estaré liberado/ Porque el tiempo todo lo cura/ Porque un clavo saca otro clavo.

Ver esta publicación en Instagram Libre, libre quiero ser!!!!!!💜 Una publicación compartida de YLENIA (@ylenia_santana_) el 29 Abr, 2019 a las 12:03 PDT

Ante la insistencia de los colaboradores de Sálvame para conocer qué es realmente lo que ha provocado la ruptura entre la pareja, Antonio Tejado se ha enfadado: "Ya he dado las explicaciones que tenía que dar. No voy a hablar más. No quiero seguir con este tema y me estáis agobiando un montón".

Tejado e Ylenia se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra cuando ambos entraron como concursantes en Gran Hermano Dúo. Durante el concurso tuvieron un acercamiento pero no fue hasta que ambos salieron del programa cuando comenzaron una relación de la que nunca han querido hablar. Tanto es así que hasta este jueves 2 de mayo nunca habían confirmado que eran novios. Ahora Tejado ha asegurado que han estado juntos dos meses: "aunque dos meses no es una relación muy seria, lo cierto es que las últimas semanas hacíamos vida de pareja".

[Más información: Alcohol y desenfreno en 'GH DÚO': la noche loca de Antonio Tejado e Ylenia]