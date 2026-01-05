El presidente venezolano, Nicolás Maduro va a ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos tras haber sido capturado este sábado 3 de enero junto a su mujer, Cilia Flores.
Está previsto que este lunes Delcy Rodríguez, todavía vicepresidenta ejecutiva, asuma formalmente el cargo de presidenta que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó detentar de forma interina.
🔴Delcy dispuesta a perpetuar el chavismo bajo la amenaza de muerte de Trump y el recelo de la cúpula militar
🔴Donald Trump dice que Cuba está "a punto de caer" sin el petróleo venezolano
-
Delcy Rodríguez toma posesión como presidenta interina: "Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano"
La ya presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado posesión de su cargo este lunes 5 de enero, tras la sesión de ratificación de la junta directiva de la Asamblea Nacional.
"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria, vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", declaraba Rodríguez.
Simultáneamente a estos actos, Nicolás Maduro compareció ante un tribunal de Nueva York por cargos de drogas, después de que la administración Trump lo destituyera del poder este fin de semana.
-
Delcy Rodríguez aparece en la Asamblea de Venezuela para jurar el cargo como presidenta
Delcy Rodríguez aparece en la Asamblea de Venezuela para jurar el cargo como presidenta de la nación, luciendo un vestido verde. El encargado de investirla ha sido su propio hermano, Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional.
-
Se levanta la sesión de la Asamblea Nacional
La sesión de instalación del nuevo Período Constitucional Legislativo venezolano ha concluido sobre las 19:15 (hora peninsular).
Jorge Rodríguez, cerró la sesión tras el juramento de su cargo. En su discurso destacó la figura de la esposa del ya expresidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, quien también era diputada de la Asamblea Nacional.
-
Rodriguez recalca la ausencia de Cilia Flores en la Asamblea: "Estamos en deuda con ella"
Jorge Rodríguez ha aprovechado su discurso de investidura como presidente de la Asamblea para resaltar la ausencia de la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores: "Más allá de los obstáculos falta una diputada hoy aquí".
"Mientras buscamos y conseguimos recuperar a Cilia de su espacio, una flor roja nos recuerda de forma permanente que estamos en deuda con ella, con su valentía", añadía Rodríguez. Tras esto, pidió un aplauso por los 'héroes nacionales': "Pido que las lágrimas se conviertan en fuerza".
-
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, revela un retrato de Maduro y su esposa antes de asumir el cargo
Previamente a la jura de su cargo, el ya presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha sido el encargado de descubrir una imagen de Nicolás Maduro junto a su mujer, la 'primera combatiente', Cilia Flores.
A este acto se han unido el resto de miembros electos de la Junta Directiva: "Juro que en este momento difícil de la Patria que juntos y juntas venceremos" declaraba Rodríguez.
-
Jorge Rodríguez es reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
La Asamblea Nacional de Venezuela ratifica la junta directiva para el periodo legislativo 2026-203. Jorge Rodríguez será de nuevo el presidente de la Asamblea, institución que ha presidido durante los últimos dos períodos legislativos
Rodríguez, hermano de Delcy, es el único líder del chavismo que se mostraba crítico con Maduro en sus reuniones off the record con la prensa internacional, aunque nunca reprodujo las mismas objeciones en público.
-
Pedro Sánchez considera que el respeto a la "soberanía y a la integridad territorial de los Estados es un principio innegociable"
El Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a Venezuela a través de una publicación en X.
"El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela. España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", ha manifestado.
El respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los Estados es un principio innegociable. De Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 5, 2026
España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de…
-
El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, declara en la Asamblea Nacional: "Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo"
El hijo del ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, ha comparecido ante la sesión de instalación del Período Constitucional Legislativo: "La patria está siempre por encima de cualquier interés personal"
"Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar", declaraba Nicolás en referencia a Estados Unidos. Sobre su padre, aseguró que "se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico al que se enfrenta".
"Venezuela no pide privilegios ni concesiones, pide respeto. Queremos relaciones internacionales con todos, sin amenazas y sin injerencias", comentaba el hijo de Maduro, tras lo que agradeció "toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán".
-
Maduro elige a Barry J. Pollack, uno de los abogados de Assange, para que lleve su defensa en Nueva York
Acostumbrado a los juicios mediáticos, a los conocidos como delitos de cuello blanco y con más de tres décadas de experiencia en los estrados, el abogado Barry J. Pollack vuelve a las primeras planas.
Éste ha sido el letrado elegido por Nicolás Maduro para liderar su defensa en el procedimiento judicial por el que, previsiblemente, será juzgado en Estados Unidos por los supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico.
-
Comienza la toma posesión como presidenta interina de Delcy González en la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional da por inagurada la sesión de instalacion del Período Constitucional Legislativo 2026-2023. Delcy Rodríguez, que en los próximos minutos va a jurar el cargo como presidenta del país fue llamada a jurar el cargo de presidenta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Este organismo esta controlado por el chavismo. La sesión se celebra en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento en Caracas. Las primeras palabras de la sesión han sido dadas por Fernando Soto Rojas, el diputado de mayor edad del Parlamento.
-
El embajador ruso en la ONU acusa a EEUU de violar el derecho internacional por su acción en Venezuela
El embajador ruso de la ONU, Vasily Nebenzya, acusa al Gobierno de EEUU, liderado por Donald Trump, de no respetar el derecho internacional: "Esperamos que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión".
"Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación militar", añadía Nebenzya.
-
Guterres pide que se respete el derecho internacional tras la acción militar de Trump en Venezuela
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, su "profunda preocupación" por la acción militar de EEUU en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que "prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados".
Además, manifestó su preocupación por la posible "intensificación de la inestabilidad interna" en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un "diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo".
-
Corina Machado da las gracias a Trump "por la firmeza en el cumplimiento de la ley" y asegura que Venezuela "será el principal aliado de Estados Unidos"
María Corina Machado, líder opositora al régimen de Maduro, ha publicado un mensaje de agradecimiento al presidente estadounidese,Donald Trump,en su persil de X: "Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley".
El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026
Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp
-
Venezuela ordena a la policía encontrar y detener a cualquiera involucrado en apoyar decreto de ataque de EEUU
El estado de emergencia impuesto por el Gobierno venezolano, impuesto posteriormente al ataque estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro, ordena a la policía "iniciar de inmediato la búsqueda y captura nacional de todos los involucrados en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos", según un texto del Decreto publicado el lunes.
“Estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregar el Decreto de Conmoción Exterior a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, aseveró la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
-
Claudia Sheinbaum rechaza la intervención de EEUU en Venezuela: "La intervención nunca ha traído democracia”
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes el rechazo de su Gobierno al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que la intervención “nunca ha traído democracia”.
“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
-
Delcy Rodríguez comparecerá esta tarde, a partir de las 16.00 (hora peninsular), ante la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional de Venezuela recibirá este lunes, a las 16.00 horas (hora peninsular), a Delcy Rodríguez, quien jurará el cargo como presidenta interina del país.
El Tribunal Supremo la designó para el puesto durante el fin de semana, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro.
La todavía vicepresidenta ha extendido una "invitación al Gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".
-
Israel dice que Maduro utilizó Venezuela para lavar dinero de Hizbulá con respaldo de Irán
El Gobierno israelí aseguró hoy que el ya expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por EEUU en una operación relámpago desarrollada el sábado, utilizó Venezuela para lavar dinero de la milicia chíi libanesa Hizbulá con el respaldo de Irán.
"Maduro ha liderado un régimen terrorista respaldado por Irán, utilizando a Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero de redes terroristas de Hizbulá. Puedo decirles que Venezuela también forma parte del eje del terror (iraní)", dijo la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, en su rueda de prensa diaria.
-
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de amenazas de Trump
El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" del mandatario estadounidense, Donald Trump.
"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.
-
Suiza congela durante cuatro años los bienes de Maduro
El Gobierno de Suiza ha anunciado este lunes que ha congelado los activos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de "bienes adquiridos ilícitamente" fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018.
El Consejo Federal ha informado de que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano. Asimismo, ha matizado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.
La orden, que recae directamente sobre Maduro y sus asociados, afecta a 37 personas, según ha dicho el gobierno suizo. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que no se podían dar detalles sobre el valor total de los activos congelados, luego de la orden que entra en vigencia de inmediato.
Las autoridades helvéticas han explicado que ante la "volátil situación", donde "varios escenarios son posibles", se ha optado por esta medida cautelar para evitar que "puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente".
Suiza ha argumentado que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional. "El factor decisivo", sostiene, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro "con respecto a los activos adquiridos ilícitamente".
"La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano", ha explicado el Consejo Federal suizo.
Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua— Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026
-
Más Madrid condena el ataque de Trump a Venezuela: "El cambio nunca será con una intervención ilegal extranjera"
Más Madrid ha condenado este lunes el ataque militar de EEUU encabezado por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que ha implicado el "secuestro" del presidente de este último país, Nicolás Maduro, y ha afirmado que el "cambio nunca será por una intervención ilegal extranjera".
La formación ha cargado contra unos actos que son "contrarios al Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la propia legislación estadounidense" al tiempo que ha afirmado que cualquier ataque militar que "vulnera la soberanía de un país es injustificable, sea en Palestina, Ucrania, Venezuela o Groenlandia".