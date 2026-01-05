La ya presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado posesión de su cargo este lunes 5 de enero, tras la sesión de ratificación de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria, vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", declaraba Rodríguez.

Simultáneamente a estos actos, Nicolás Maduro compareció ante un tribunal de Nueva York por cargos de drogas, después de que la administración Trump lo destituyera del poder este fin de semana.