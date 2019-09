Los reyes Felipe (51 años) y Letizia (46 años) llegaban a Sevilla este jueves para estar presentes en los actos con motivo de la conmemoración del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. A su llegada en coche oficial a los Reales Alcázares de la capital hispalense todo parecía seguir el protocolo habitual, hasta que un obstáculo en el camino de la reina ha sido el protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas.

La bronca de Letizia a un escolta por no avisarla de un escalón en Sevilla

Nada más salir del vehículo y realizar un saludo general a los presentes, los reyes se acercaron a la multitud de curiosos congregados alrededor para estrechar su mano a los de la primera fila. Durante ese besamanos, Letizia iba caminando hacia adelante pero mirando a la gente por lo que no permanecía demasiado atenta del suelo. En un momento dado la reina ha tropezado debido a la presencia de un escalón en la acera del que no había sido advertida, fue entonces cuando se produjo el momento de tensión y bronca entre la esposa del Rey y el escolta que la acompaña delante y que el móvil de un curioso captó.

"Ay, que me caigo", se oye decir primero a Letizia, y al instante acude a su miembro de seguridad y tocándole el brazo le recrimina: "No me has avisado del escalón, ¿no has visto el escalón?".

Letizia, saludando a los sevillanos. Momento en el que tropieza con el escalón. Gtres

Los otros tropiezos de Letizia

El tropiezo más sonado de la reina y que podría haber acabado muy mal ocurrió en mayo de 2018. Se trata de su tercer viaje de cooperación y se encontraba en República Dominicana. La reina visitó un proyecto de distribución de agua potable en la localidad de Monte Plata, donde protagonizó un resbaladizo momento que pudo terminar con un gran disgusto.

Momento en que la reina #Letizia de España casi se cae en su recorrido por el barrio Nueva Esperanza en #MontePlata. #elCaribe pic.twitter.com/ZyHBBN4czX — El Caribe (@ElCaribeRD) May 21, 2018

Al finalizar la visita, la esposa del Rey caminaba hacia donde se encontraba su coche para trasladarse a otra zona de ayuda, pero de camino al vehículo, y a pesar de que su calzado era cómodo y de suela plana, tropezó ampliamente. La culpable de su resbalón fue una piedra, que casi consigue que la reina cayera al barro.

Tropiezo de Letizia en República Dominicana, en mayo de 2018.

Sin embargo, no llegó a ocurrir ningún fatal desenlace. Como tampoco sucedió en un acto en el Palacio de la Zarzuela donde también protagonizó un desliz. Letizia recibía en Audiencia a una comisión para la creación de una sala de pintura virreinal dentro del Museo Nacional del Prado, encabezada por el presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, el duque de Soria, Carlos Zurita Delgado (74).

La esperada entrada de la soberana llevó consigo un pequeño percance. En el cambio de salón, de la zona de parqué a la zona interior de tapices, Letizia se tambaleó y estuvo a punto perder el equilibrio por completo. No obstante, volvió a quedar en un susto. Únicamente torció el gesto y restó importancia a la comprometida situación sonriendo tímidamente.

