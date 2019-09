Makoke: "Retiré la demanda a Diego Matamoros"

La televisiva Makoke (50) acudió a la feria MOMAD para presentar las novedades de su marca ChicBack, una firma que pretende revolucionar el mundo de la lencería femenina y que, desde su lanzamiento, ha tenido una excelente acogida entre las mujeres.

Acompañando a Makoke estaba la actriz Mónica Estarreado (44), quienes, además de socias en este proyecto, mantienen una estrecha amistad desde la época del Telecupón, hace 25 años, demostrando así que negocios y amistad pueden estar unidos sin problemas.

Makoke, ¿cómo surgió la idea?

Por necesidad. Cuando me casé, espalda al descubierto, lo pensé. A mi socia Natalia se le ocurrió hacer el tema del sujetador y tenía que ser un sujetador especial con tiras intercambiables. Hace cinco meses salimos al mercado y muy contentos, aceptación increíble y somos todas mujeres, madres, emprendedoras y de ellas tres del Telecupón. Somos cuatro socias y un socio. Amigas desde hace 25 años.

Modelos como su nuera y su hija.

Sí, todos haciendo piña y sacando producto adelante con ganas e ilusión y con mucha aceptación. Intentando expandirnos por el mundo con patente en 153 países y la verdad que es un trabajo bonito y esperemos que tenga fruto.

Makoke durante la presentación de su marca de lencería. GTRES

Nuevos modelos de sujetador.

Sí. Con flecos de cuero. Ahora en Navidad sacaremos también. También queremos meternos en el mundo novios.

Fin de verano, ¿algún proyecto más?

Sigo con Viva la vida, participaré en algún debate de GH y ha sido un año fantástico.

Si vas a GH puede coincidir con Diego.

Me han dicho que no irá a los debates y antes no quería coincidir con él porque era el hijo de mi marido pero ya no tengo nada que ver con él y simplemente es el hermano de mi hija, una historia pasada y no puedo dejar de trabajar. Si tengo que coincidir con él en un plató no me importa.

Dijo que tenía que disculparse con él.

Manda narices que yo me tenga que disculpar. Me parece muy fuerte. Entierro hacha de guerra. Ya no somos nada, tengo que ir a mi puesto de trabajo si me llaman y supongo que él defenderá a su chica. Contra su chica no tengo nada porque no la he conocido y la entrada de Estela me gustó. Si hace cosas buenas la defenderé y voy como exconcursante de GH porque lo disfruté y voy a defender como gran hermana y no dejarme llevar por sentimientos. La entrada de Mila no me gustó. Me parece que fue muy teatrera, que iba a jugar, no era natural. Parecía un teatro. Era todo obvio y muy previsible, no me la creí. No vi reacción natural, me decepcionó porque Mila no tiene necesidad para hacer eso, tiene suficiente personalidad.

Makoke seguirá en 'Viva la vida' en la nueva temporada. Mediaset

¿Qué tal con Kiko Matamoros?

Volví a hablar con Kiko hace una semana porque falleció un familiar mío y me dio el pésame. Las conversaciones con él están siendo buenas.

Han sido muchos años.

Sí, pero tampoco hay que forzar. Estamos bien, nuestra relación es fluida, cordial, como tiene que ser.

¿Cómo vio a Marta López en Miss World Spain?

No lo vi. Creo que es una chica muy guapa.

¿La ve como miss?

Una chica muy mona, pero no sé, he estado de viaje todo el verano. Es muy mona y creo que puede ser miss.

No estuvo muy acertada.

No sé, se pondría nerviosa. La verdad que no tengo nada en contra de ella.

¿Cómo va la relación con Tony Spina?

Después de estar todo el verano con él, es maravilloso y cuanto más le conozco, más ganas tengo de seguir con él. No era mi tipo por edad, nunca pensaba que podía tener algo con Tony, pero estoy cada vez más convencida y lo nuestro más consolidado. Estamos superbién.

Makoke hace muy buen balance de su verano. GTRES

¿Habrá boda?

No lo sé. No creo. Con lo mal que me ha ido con mi boda, 18 años y me caso y me separo...

¿Qué balance hace del verano?

Muy bueno.

¿Viven juntos?

No vivimos juntos, algún día dormimos juntos. Hago un balance muy bueno.

¿Se irán a vivir juntos?

Por ahora no.

Llegaron a decir que se casaba su hija Anita.

No, eso es por una foto que sale con un anillo que se compró ella. Nada que ver. Superfeliz con sus estudios, su chico... Se va a Milán en octubre cuando empiece la universidad.

¿Le cuesta separarse de ella?

Mucho, la echo mucho de menos. Ana tiene mucha energía, la casa la llena.

¿Sabe si Laura ha roto con su novio?

No sé. No tengo ni idea. Ni idea. Es la primera noticia que tengo. Con Laura desde que me mandó el famoso Whatsapp de que me quería comprar la casa no hemos vuelto a hablar pero no hay mal rollo.

¿Quedan cuentas pendientes con alguien?

Con Mila hay una parte en los tribunales. Con Diego nunca ha habido nada porque retiré la demanda y con Kiko estoy divorciada ya. Todo bien, todo fenomenal. Ahora mismo un momento muy dulce y ojalá siga así mucho tiempo.

¿Terelu se irá de Viva la vida?

No sé nada. He preguntado y me han dicho que no hay negociaciones con la otra cadena. La felicité por su cumpleaños, le mandé un mensajito.

[Más información: Makoke y Mila vuelven al ataque: sus acusaciones que enfrentan a 'Viva la vida' y 'Sálvame']