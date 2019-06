El nuevo negocio de Diego Matamoros fuera de la televisión: alquila y vende casas y coches

La vida de Diego Matamoros (32 años) ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Su primer año de casado junto a Estela Grande, y ahora, lejos del ruido mediático que engloba a toda su familia, ha sacado adelante su nuevo negocio. JALEOS ha hablado con el hijo de Kiko Matamoros (62) para conocer todos los detalles sobre su nueva aventura empresarial.

"Ahora soy emprendedor. He abierto una empresa online que se llama pideoferta, destinada a la compra y alquiler de viviendas y coches. Somos cuatro socios y de momento está yendo muy bien. Nuestros competidores son Fotocasa, Idealista, Coches.net, etc". La idea surgió porque uno de los socios, que es amigo suyo, se lo propuso, y este no dudó en aceptar.

Las intenciones de esta nueva plataforma no son otras que las de revolucionar el sector de las inmobiliarias y del mundo del automóvil. En lo que a Diego respecta, se ocupará de la parte del marketing social, promocionando la marca y creando acciones positivas para mejorar los resultados, todo ello gracias a su popularidad televisiva.

Diego Matamoros y su nuevo negocio en un combo JALEOS.

Pideoferta pretende ser la nueva forma de comprar o alquilar una casa o un coche. Los usuarios que compran o alquilan un inmueble, suelen dedicar mucho tiempo a buscar en diferentes sitios, siendo esto un esfuerzo extra que debe asumir el propio usuario".

La empresa 'abrió sus puertas' en internet hace dos semanas. Desde entonces, son miles los suscriptores que se han interesado por los servicios que esta ofrece: "Inauguramos hace dos semanas. Dos semanas de éxito en la que cada vez son más los suscriptores y en las que todo está funcionando de maravilla. Nosotros trabajamos directamente con los concesionarios y la inmobiliaria, con los que estamos teniendo una gran acogida", asegura Matamoros a este medio.

No quiere que la televisión sea su modo de vida

Diego Matamoros tras su paso por 'Sábado Deluxe'.

La televisión cada vez tiene menos cabida en su vida. Asegura que pese a que supone una vía de ingresos rápida, no le compensa con los malos momentos que en numerosas ocasiones conlleva exponer públicamente asuntos familiares.

Su última intervención televisiva tuvo lugar el pasado 13 de mayo en el plató de Sálvame, con el fin de defenderse de las acusaciones que Makoke (49) hizo sobre él. Sin embargo, el hijo del colaborador sorprendió con una exclusiva: "Mi padre le debe a mi hermana Laura casi 25.000 euros", dijo. Una elevada cantidad de dinero que provocó todo tipo de reacciones en el plató.

Diego Matamoros comentó que su padre se dedica a comprar todo tipo de caprichos a las novias con las que está y a llevarlas a comer y cenar a restaurantes caros en vez de devolver a su hermana Laura el dinero que le debe.

Al margen de la relación con su padre y sus hermanas, que continua siendo escasa o nula, Diego Matamoros vive tranquilo y está volcado en sus compromisos profesionales, sin dejar de lado a su mujer, Estela Grande, con la que cumplirá un año de casados el próximo día 13 de julio.

Ver esta publicación en Instagram El highlighter de mi vida. 💕 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 3 Jun, 2019 a las 6:09 PDT

