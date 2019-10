Irene Rosales responde a sus críticos y desvela por qué trabaja en 'Viva la vida'

Irene Rosales (28 años) ha compartido una serie de instastories en sus redes sociales para contestar a todos aquellos que la critican por colaborar en Viva la vida.

"Bueno no tengo por qué hacer este vídeo ni tampoco tengo que dar explicaciones, pero estoy tan cansada y tan harta de los comentarios que estoy recibiendo por estar trabajando en un programa de televisión...", ha empezado diciendo.

"¿Me podéis dejar un poquito en paz? ¿Qué pasa, que la gente no tiene derecho de trabajar donde le dé la gana? Si se me ha ofrecido esta oportunidad dejarme que la disfrute y que trabaje", ha explicado la esposa de Kiko Rivera (35).

"Tengo dos niñas y una casa, soy muy joven y puedo trabajar donde me dé la gana. Si se me ha ofrecido este tipo de trabajo es porque estuve en un reality y estoy en ese trabajo para comentar realities y comentar otro tipo de cosas de actualidad que puedo opinar. Punto y pelota", ha asegurado Rosales, "no hago daño a nadie, no estoy haciendo daño a nadie de los que me estáis comentando".

La nuera de Isabel Pantoja (63) ha asegurado que no tiene reparos en tomar medidas contra estos haters: "No me voy a cansar de bloquearos, sois muy cansinos. Es muy raro que yo me enfade y que esté tan harta de las cosas pero es por el simple hecho de que yo no hago daño a nadie. Tenía la necesidad de decirlo y que la gente se calme un poquito".

El programa de Emma García (46) ha incorporado esta temporada a Irene Rosales como una de sus colaboradoras estrella, junto a Carmen Borrego (52), Terelu Campos (54) o Bertín Osborne (64). Viva la vida llamó a la mujer de Kiko Rivera en calidad de comentarista para defender a Anabel Pantoja (33) que acababa de entrar en GH VIP 7 (aunque finalmente fue la primera expulsada) y para opinar sobre las disputas que inundan a la familia Pantoja.

"Feliz y contenta de esta nueva aventura como colaboradora de @vivalavidatele5

Muchas gracias por este recibimiento", escribió la esposa de Kiko Rivera en sus redes sociales el pasado 15 de septiembre.

