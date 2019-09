Jorge Javier Vázquez, sobre Isa Pantoja: "Es muy lianta y manipuladora"

Isa Pantoja (23 años) está dando mucho que hablar estos días. La presentación de su single ha generado una gran polémica por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja (63), a la que Chabelita fingió esperar durante una hora cuando, según se ha conocido después, sabía desde días antes que no iba a asistir.

A raíz de esto, Isa hizo unas declaraciones que levantaron aún más el enfado entre los suyos, afirmando que no tiene problemas con la justicia ni con las adicciones, unas insinuaciones que han hecho explotar a la tonadillera, que no ha dudado en decir, a través de Raquel Bollo (43), que su hija no merecía su presencia en Madrid para apoyarla.

Jorge Javier Vázquez (49) se pronunciaba sobre este lunes sobre la nueva polémica del clan Pantoja y, pese a que afirma que le cae bien Isa, confiesa que le ha decepcionado: "Es muy lianta y manipuladora. Ahí entiendo mucho a la madre, que eso no quiere decir que no la quiera".

De esta manera, el presentador de Sálvame se suma a las críticas que en los últimos días se han vertido en televisión hacia la hermana de Kiko Rivera (35). Las personas cercanas a la tonadillera han cerrado filas en torno a ella y no dudan en censurar públicamente la actitud de Isa P.

Irene Rosales ha roto la cordialidad hacia su cuñada. Mediaset

La defensa más férrea hacia Isabel Pantoja tenía lugar el fin de semana en Viva la vida, cuando Luis Rollán (43) confirmaba que la salud de Doña Ana había condicionado la decisión de la artista de no viajar a Madrid, pero añadía que el detonante del 'plantón' se producía por el polémico vídeo de la discusión en plena calle entre Isa y Asraf. Según relata el colaborador, la cantante llamó a su hija pero esta no le contestó al teléfono, por lo que decidió llamar al novio de Isa, con el que al parecer mantuvo una tensa conversación.

Pero quien más duramente ha atacado a Chabelita es su cuñada, Irene Rosales (28), que hasta ahora había intentado mantenerse al margen y actuar como apaciguadora en las revueltas aguas del clan. Pero la mujer de Kiko Rivera estallaba en Viva la vida por la mención de la joven a las adicciones: "Se baja del escenario y lo primero que dice es que no tiene problemas ni con la justicia ni con las adicciones", recordaba para a continuación dirigirse directamente a Isa: "Eres una sinvergüenza. Cuando estás tocando a tu familia de esa manera es muy sucio y muy rastrero", sentenciaba.

