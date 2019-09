Mila Ximénez confiesa en 'GH VIP' el enfrentamiento que tuvo con Rocío Carrasco

Mila Ximénez (67 años) trata de cubrir la ausencia de su gran aliada, Anabel Pantoja (33), en la casa de GH VIP charlando con sus compañeros y entablando nuevas relaciones con ellos.

Uno de los apoyos que la colaboradora de Sálvame tiene en Guadalix es Antonio David Flores (43), que cuando la vio en la casa en la primera gala pregonó a los cuatro vientos su alegría porque era una compañera de hace años. El concursante ha estado hablando con Mila y la periodista le ha relatado un enfrentamiento que tuvo con Rocío Carrasco (42), exmujer de Antonio David, hace años en Telecinco.

Parece ser que la colaboradora se cruzó con la hija de Rocío Jurado por los pasillos de Mediaset y aprovechó ese momento para preguntarle qué tal estaba -ya que durante esa época ya se empezó a hablar de la mala relación entre madre e hija-. La pregunta que le hizo Mila Ximénez no le debió de gustar nada a la exmujer de Antonio David, así lo ha contado la periodista: "Me la crucé y le pregunté qué tal todo. Ella cogió el bolso, lo estrelló contra la pared, se le cayó todo y dijo: 'Que sepáis todos que esa ha salido de aquí, de mí -señalándose a sí misma-. Puede decir lo que quiera pero que no se olvide que ha salido de aquí, esa es mía'".

Antonio David asegura que Rocío Jurado le adoraba. Mediaset

Esa reacción por parte de Rocío Carrasco pilló desprevenida a Mila Ximénez, que trataba de entender el motivo del distanciamiento con su hija, Rocío Flores. Antonio David aprovechaba la conversación con la exmujer de Manolo Santana (81) para decirle que, cuando salgan de esa casa, le contará con detalle qué hay detrás de la separación entre él y la hija de la Jurado.

El que fuera Guardia Civil también se ha emocionado al hablar con sus compañeros de la excelente relación que tuvo con Rocío Jurado, algo que nos ha sorprendido muchísimo: "Hablo de ella en presente, mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual. Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: 'te tengo que querer toda la vida, porque me has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo'", ha relatado.

[Más información: Mila Ximénez toca fondo sin la compañía de Anabel Pantoja en 'GH VIP 7']