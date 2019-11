El traumático momento en el que Chabelita se enteró por su compañera de pupitre que era adoptada

Isa P (24 años), la hija de Isabel Pantoja (63) no tuvo una infancia feliz en Marbella. La niña, que llegó a nuestro país después de que su madre la adoptara en Perú, crecía con su familia y se acostumbraba a los flashes con naturalidad.

Sin embargo, un buen día todo lo que sabía sobre su vida se rompió en mil pedazos, como consecuencia de la información que le facilitó su compañera de pupitre, con la que compartía aula en le colegio más caro de Marbella: el Swans International School, donde ella cursaba sus estudios de primaria.

Isa P fue adoptada por Isabel Pantoja.

Según ha sabido JALEOS a través de E.H, la madre de la compañera de Chabelita, su hija A.M, sin mala intención le espetó a bocajarro a la hija de Isabel Pantoja que era adoptada. "Mi niña llegó muy alterada a casa diciendo: 'La señorita Tessa me ha castigado, y yo no he hecho nada, solo le dije a Isa que había visto en la tele que la habían traído de Perú y que su madre no era la cantante, y por eso me han castigado'".

Revistas fuera de su alcance

Todo sucedió cuando Chabelita tenía siete años y se topó con la afirmación tajante de su compañera de pupitre, una niña que ahora es arquitecta en Sevilla. Al parecer en la casa de la peruana se cuidaban mucho de que las revistas no estuvieran al alcance de la niña.

Chabelita se enteró de que era adoptada a través de una compañera de colegio.

Isabel Pantoja nunca quiso que la niña viera nada. Chabelita descubrió que su madre la había adoptado, no a través de la boca de su progenitora, y cuando ese día la recogió Dulce (52) en el colegio, estaba envuelta en un mar de llanto. Fue la publicación del periódico peruano Hoy el que le desveló la realidad de sus orígenes.

Hay que recordar que hace años la prensa especuló que Pantoja podría haber cometido irregularidades en la adopción de su hija. En 2004, la Fiscalía de Perú archivó el caso contra la tonadillera al considerar que no existían indicios suficientes.

Según ha contado Chabelita en un conocido programa de televisión, en el momento en el que se enteró de la realidad de que era adoptada su madre se lo empezó a desmenuzar como si de un cuento se tratara: "Me dijo que había una niña que estaba en Perú y que la fue a conocer y le dijo si se quería ir con ella. Me callé, la escuché, le di un abrazo y me fui. No se me ha pasado nunca por la mente buscar a mi madre biológica".

Pantoja y Julián Muñoz enfadados en el colegio

Según sigue relatando E. H: "Yo le expliqué a mi hija que hay niños que llegan de la barriga y otros del corazón, y que no debía decir esas cosas a Chabelita". Pero la cosa no quedo ahí. Según sigue relatando a este periódico la madre de la alumna, "aunque Isabel Pantoja no pisó ni un solo día el colegio de su hija para actos de fiestas de fin de curso, graduación, o actos sociales; esta vez se presentó allí a la mañana siguiente con Julián Muñoz (70) y se montó la marimorena en dirección".

Isabel Pantoja y Julián Muñoz acudieron al colegio a pedir explicaciones.

Allí, en el centro escolar, Isabel Pantoja declaró que le dolía que su hija "sin saber todavía la verdad de su corta vida, se hubiera enterado de esta manera tan cruel de su adopción". Y es que parece que la tonadillera quería contarle cómo llegó a la familia, pero prefería esperar a que creciera.

Chabelita tardó un tiempo en encajar la realidad, y en esa tarea la ayudó Dulce, su cuidadora que iba todos los días puntual a recogerla al colegio. Siempre Chabelita, fue el centro de atención de los paparazzis desde que llego a Marbella. Ser la hija de la tonadillera la convirtió en la pequeña Isabel, como una de las caras más buscadas por la prensa del corazón. Ella, tímidamente, siempre se escondía detrás de las faldas de Dulce.

"Chabelita no acudía a las fiestas de cumpleaños"

E.H continúa narrando a EL ESPAÑOL: "Isa nunca venía a los cumpleaños de los niños que iban al colegio y que celebrábamos habitualmente. Siempre la invitamos pero nunca acudía. Venían niños a las fiestas, también de personajes conocidos como los hijos del actor Dolph Lundgren (62), que saltó a la fama en 1985 por su papel de Iván Drago, el ruso de metro noventa y ocho que se enfrentó a Sylvester Stallone (73) en el filme Rocky IV. Pero Isa nunca vino a ninguno. Ni ella invitaba tampoco a los demás niños a la casa de la Pera".

Pantoja protegía mucho a Isa P. cuando era niña.

Este aspecto también lo ha reconocido en un conocido programa de televisión Isa P, cuando habló sobre su infancia y reiteró que estuvo marcada por las continuas ausencias de su progenitora.

"Mi madre nunca podía venir a verme a ballet, y a mí me gustaba que fuesen a verme, entonces venía Dulce. Se ha convertido en esa segunda madre que venía a las reuniones, a los festivales… Yo tenía a Dulce como la mala porque era la que me castigaba y a mi madre como la buena porque era la que me traía cosas”, reflexionó Isa. "Yo no tenía una vida normal. No iba al cine, no iba a un campamento. No tenía amigos".

