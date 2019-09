Esta es la cifra que se embolsará Isa Pantoja en su primer show musical público

Isa Pantoja (23 años) presentó su primer single la pasada semana en una conocida discoteca de Madrid. Con el nombre Ahora estoy mejor, la hija de Isabel Pantoja (63) daba a conocer su faceta musical a sus amigos, compañeros, y a los medios de comunicación que allí se dieron cita.

Bajo el nombre de Isa P, la joven ya vuela en solitario sin respaldo ninguno, tanto es así que ya tiene cerrado su primer bolo como artista, evento que tendrá lugar el sábado día 5 de Octubre en una discoteca de San Fernando (Cádiz).

Durante esa noche, "se hará fotografías con los fans y también cantará su nueva canción". Así se lo asegura a este medio una persona cercana a la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, quien afirma, además, que "cobrará exactamente lo mismo que por un bolo normal", o lo que es lo mismo, una cantidad que oscila entre los 3.000 y 4.000 euros, dato que este medio maneja con total certeza.

Cartel promocional del primer bolo de Isa Pantoja.

Una cantidad un tanto inferior a la que cobra su hermano Kiko Rivera (35), con el que no atraviesa su mejor momento en la actualidad debido a sus continuas idas y venidas. Con su madre tampoco están las cosas bien. De hecho, la ausencia de la tonadillera en la presentación de su canción fue lo más destacado de ese día. Y es que según la versión de Chabelita "tenía esperanzas hasta el último momento de que Isabel Pantoja apareciese", y, pese a las diferencias entre ambas, "esperaba verla allí". La veterana artista, sin embargo, tiene otra versión, que manifestó públicamente a través de su amiga Raquel Bollo (43). Según ella, Isa P era perfectamente conocedora de que su madre no iba a ir, y alegó como motivo de su ausencia la salud de su madre Doña Ana.

Todavía falta más de una semana para la actuación de Isa Pantoja en Cádiz. Teniendo en cuenta que Cantora, residencia de la tonadillera, se encuentra muy próxima al lugar del acto, se plantean varios interrogantes sobre si, por fin, podría acudir a apoyar a la pequeña de los hermanos Pantoja.

Sea como fuere, que Isa está dando qué hablar en el mundo de la música ya es un hecho. La joven ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones de su videoclip en Youtube, cifra que ha conseguido en dos semanas. En este vídeo tiene desactivada la opción para que se refleje el número de los 'me gusta' y los 'no me gusta', con el fin de que la gente no vea la cantidad de 'no me gusta' que contiene la publicación.

Querida y criticada a partes iguales, Isa P lleva bien todas las opiniones constructivas, y entiende que no le puede gustar a todo el mundo. De hecho han sido muchas las comparaciones, los vídeos y los memes que han circulado por las redes sociales en las últimas semanas con el fin de ridiculizar su nuevo trabajo.

