Esta es la cifra que se embolsa Irene Rosales tras su salto a 'Viva la vida'

Irene Rosales (28 años) se estrenó este domingo como colaboradora de Viva la vida, el programa de los fines de semana de Telecinco presentado por Emma García (46). Ha sido la última del clan Pantoja en dar el salto a la televisión, unos meses después de participar en GH Dúo junto a su marido, Kiko Rivera (35).

El formato dirigido por Raúl Prieto (43) le ha dado la bienvenida de una forma calurosa. La nuera de Isabel Pantoja (63) contará, en un principio, con una colaboración semanal que tendrá lugar todos los domingos. Además, tal y como ha podido saber JALEOS, Irene cobrará entre 400 y 500 euros por programa, siendo este uno de los sueldos más altos entre todos sus compañeros.

Irene Rosales y Emma García en el plató de 'Viva la vida'.

En su debut, Rosales no ha estado sola. Además del cariño de sus nuevos compañeros de programa, Kiko ha querido entrar por teléfono para darle apoyo a su mujer en esta nueva etapa televisiva: "Te deseo lo mejor y vas a hacerlo muy bien. Estás estupenda", dijo el Dj emocionado.

Irene se mostró tranquila en todo momento y no tuvo problema en asegurar que en la actualidad no mantiene una buena relación con su cuñada, Isa Pantoja (23). Es por eso que no acudirá este jueves a la presentación oficial de su primer single en la capital, al igual que tampoco lo hará su hermano Kiko.

Pese a esta realidad, la nueva colaboradora de Telecinco no ha cerrado la puerta del todo a una posible reconciliación entre ambas. Dice que no quiere ninguna disculpa y que necesitaría tener una conversación para hablar tranquilamente con ella y solucionar las cosas.

Su paso por 'GH Dúo'

GH Dúo supuso la primera aventura de Irene en televisión, lo que le dio la oportunidad de darse a conocer en profundidad y por lo que logró hacerse con una legión de seguidores y fans que se quedaron prendados de su carácter conciliador y de la gran importancia que esta ha tenido en la recuperación y en el proceso de cambio de Kiko Rivera.

Irene Rosales, Isabel Pantoja, Anabel y Chabelita en un combo JALEOS.

Es una realidad decir que el clan Pantoja está totalmente asentado en Mediaset. Rosales ha sido la última incorporación, pero su cuñada Chabelita continúa su aventura como colaboradora habitual en la sección de corazón de El Programa de Ana Rosa. Anabel Pantoja disfruta de su paso por GH VIP 7, y por último, Isabel Pantoja se prepara como jurado para el programa que se emitirá en unos meses: Idol Kids.

