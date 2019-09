La reacción de Elena Tablada ante la drástica orden del juez para que borre a su hija de la red

La guerra entre David Bisbal (39 años) y Elena Tablada (38) no tiene visos de terminar. Todo lo contrario, no hace más que enturbiarse y sumar nuevas polémicas a cuenta de la supuesta sobrexposición en las redes de la hija que tienen en común. No es una historia nueva precisamente; hace tiempo que el cantante almeriense lleva pidiéndole a su expareja -por todo tipo de vías- que no exponga a la pequeña en Instagram asociándola a marcas publicitarias. Que se vele por su intimidad y honor.

En todo este tiempo, la diseñadora se ha negado en redondo a prescindir de colgar imágenes en compañía de la pequeña, aduciendo que, como madre, tiene todo el derecho, y que la mujer de Bisbal, Rosanna Zanetti (31), hace lo propio cuando le apetece. Sea como fuere, tras varios tiras y aflojas mediáticos, el tema se derivó a los tribunales el pasado mes de febrero, como informa Semana, y ha sido con la resolución de la última demanda ejecutiva de Bisbal -ante la actitud impasible y reiterada de Tablada- cuando una juez ha obligado a Elena a borrar todo rastro de su hija. Petición taxativa y para la que no cabe réplica. David no va a parar hasta que Tablada cumpla con la ley.

Sin embargo, pese a la información que ha deslizado la publicación, la propia Elena Tablada ha roto su silencio este miércoles para desmentir que el juez la haya multado. "No sé quién ha filtrado esa información, pero, claro, siempre baila al ritmo de quien la filtra", han sido sus primeras palabras. En ese punto, la diseñadora ha dejado claro que a ella "no le ha llegado nada". Además, ha matizado Tablada que la noticia "ya salió hace dos o tres meses". En esa línea, se mantiene firme y deja patente su postura: "Las fotos están ahí y es mi hija". De sus palabras se colige que en su ánimo no está rectificar de ningún modo.

El origen de la batalla

Este enfrentamiento que no parece tener fin comenzó por una fotografía que compartió Rosanna en sus redes sociales cuando disfrutaba de la Feria de Abril con la pequeña. Ambas iban vestidas igual y era una forma de promocionar la firma de ropa de la que es imagen la modelo venezolana. Esto enfureció a Tablada, primeramente por exponer a su hija sin permiso, y segundo por mostrarla para un 'supuesto fin comercial'. Sin embargo, en todo este tiempo y a pesar de la sentencia judicial, la empresaria no ha cesado en compartir fotografías en redes junto a su hija. Lo que no hace ahora es, tal y como hacía tiempo atrás, asociar a la menor a sus marcas o colaboraciones, y mantiene el cuidado en ese aspecto tras la resolución del juez.

El propio David Bisbal también se pronunció al respecto cuando la polémica estaba en su punto más álgido y la prensa quería conocer su opinión; por eso, en pleno photocall reunió a los periodista y afirmó que era la única vez que se pronunciaría al respecto: "Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse, porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… punto".

