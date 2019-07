El duro ataque de Elena Tablada a David Bisbal en el que vuelve a involucrar a su hija, Ella

El enfrentamiento entre Elena Tablada (38 años) y David Bisbal (39) sigue acumulando capítulos. Hace cuatro días la diseñadora se enteraba de que el cantante había interpuesto una nueva demanda contra ella. En la anterior disputa ante el juez se les exigió a los progenitores que limitasen la exposición pública de su hija en referencia a las imágenes compartidas en sus redes sociales, que es por lo que comenzó todo el 'duelo' judicial entre ellos. Así, con la nueva demanda del almeriense la empresaria ha vuelto a soltar un dardo envenenado a su expareja involucrando físicamente a su hija Ella (9).

Este martes, Elena Tablada compartía en uno de sus Stories de Instagram una foto muy hogareña junto a su hija. En la imagen se puedes apreciar las manos de madre e hija entrelazadas, compartiendo ambas una manta y sentadas en el sofá disfrutando de una reunión de 'chicas' al anochecer. Además de lo que simboliza en sí esta instantánea en un momento tan delicado con el padre de la menor, lo más relevante de la publicación es el mensaje que escribe la diseñadora: "Nos podrán querer ocultar, pero nunca separar".

Captura del InstaStories de Elena Tablada unida a su hija Ella. RRSS

La frase se refiere a que a pesar de que el juez haya sentenciado que deben controlar la aparición pública de su hija y sobre todos sus fotos en Instagram, esa forma de "esconder a la menor" no perjudicará a su relación ni las separará nunca, porque promete estar igual de guerrera que siempre ante esta nueva demanda de Bisbal.

Este enfrentamiento que no parece tener fin comenzó por una fotografía que compartió Rosanna Zanetti (31) en sus redes sociales cuando disfrutaba de la Feria de Abril con la pequeña. Ambas iban vestidas igual y era una forma de promocionar la firma de ropa de la que es imagen la modelo venezolana. Esto enfureció a Tablada, primeramente por exponer a su hija sin permiso, y segundo por mostrarla para un 'supuesto fin comercial'.

Sin embargo, en todo este tiempo y a pesar de la sentencia judicial, la empresaria no ha cesado en compartir fotografías en redes junto a su hija. Lo que no hace ahora es, tal y como hacía tiempo atrás, asociar a la menor a sus marcas o colaboraciones, y mantiene el cuidado en ese aspecto tras la resolución del juez.

El propio David Bisbal también se pronunció al respecto cuando la polémica estaba en su punto más álgido y la prensa quería conocer su opinión; por eso, en pleno photocall reunió a los periodista y afirmó que era la única vez que se pronunciaría al respecto: "Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse, porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… punto".

