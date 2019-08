David Bisbal pierde los nervios contra una fan: "Tú a mí no me conoces de nada"

David Bisbal (39 años) ha estallado contra una seguidora. Justo cuando debería estar atravesando un momento dulce ya no solo a nivel personal sino también profesional -acaba de lanzar al mercado la canción Bésame junto a Juan Magan (40)- los nervios y la irascibilidad le han jugado una mala pasada. Precisamente, el motivo de su rebote tiene que ver con ese último trabajo profesional junto a Magan.

Tan orgulloso se siente el de Almería de esta colaboración que ha colgado un vídeo en su red social hablando de la grabación y lo orgulloso que se sentía en el estudio. El vídeo, que ya ha superado las 100.000 reproducciones y cuyos comentarios son casi todos positivos, lo vi una seguidora del cantante a la que parece que no le gusta en absoluto el camino profesional de Bisbal. Y así se lo ha hecho ver.

"Qué hartura. Al final monta algún dúo porque da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo. ¿Dónde quedó el Bisbal de Bulería con esas coreografías y esa espontaneidad? Qué lástima con lo fan que yo he sido de ti, te están aconsejando mal. Tú sabrás lo que haces", le hacía ver su seguidora en un primer comentario y que ha sido eliminado.

En ese punto, fueron varios los seguidores de Bisbal quienes salieron a defender su trayectoria en una suerte de disputa en la que tuvo que intervenir el cantante: "Tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño, como si te lo dijera tu tía Manoli y tú a mí no me conoces de nada". Ahí no se quedó el intérprete, que prosiguió: "Y ojo, tienes razón en muchas cosas que has escrito. Pero a veces la gente que es anónima y escribe a la gente en las redes sociales lo hace con esa valentía que roza una confianza que no hay".

Tras sus irascibles palabras, Bisbal dejó patente que siempre valora los consejos que le dan a nivel artístico, pero que personas que no lo conocen de nada lo riñan, no le gusta. Así, terminó dando un consejo a sus seguidores: "Tengo que decir que no soy un artista difícil, es más me gusta mucho dejarme aconsejar porque creo que es como mejor se aprende. Lo que no me gusta es que la gente se crea que da consejos cuando en realidad está regañando a otra persona que no la conoce. Prueba a dejar tu opinión sin regañar, a ver cómo te va. Sigue este consejo que también es positivo".

Tensión también con su ex, Tablada

Lo cierto es que pese a su felicidad de la mano de Rosanna Zanetti (31), Bisbal no está precisamente atravesando un momento de paz con la madre de su hija Ella, Elena Tablada (38). De hecho, su trifulca por la intimidad de la pequeña en las redes sociales sigue en su punto álgido. Parece que de nada ha servido llevar el tema a los juzgados: Tablada se niega a dejar de publicar imágenes de su hija en las redes y él se mantiene en que no quiere que lo haga.

Este enfrentamiento que no parece tener fin comenzó por una fotografía que compartió Rosanna Zanetti en sus redes sociales cuando disfrutaba de la Feria de Abril con la pequeña. Ambas iban vestidas igual y era una forma de promocionar la firma de ropa de la que es imagen la modelo venezolana. Esto enfureció a Tablada, primeramente por exponer a su hija sin permiso, y segundo por mostrarla para un 'supuesto fin comercial'.

Sin embargo, en todo este tiempo y a pesar de la sentencia judicial, la empresaria no ha cesado en compartir fotografías en redes junto a su hija. Lo que no hace ahora es, tal y como hacía tiempo atrás, asociar a la menor a sus marcas o colaboraciones, y mantiene el cuidado en ese aspecto tras la resolución del juez.

