El llamamiento desesperado de Macarena Gómez ('LQSA') para encontrar a su perra desaparecida

La actriz Macarena Gómez (41 años), también conocida como Lola por su papel en La que se avecina, está pasando por un delicado momento personal tras haber sufrido una importante pérdida: la de su perrita. Así, desesperada, ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores con el objetivo de poder encontrar a Costra.

El animal, que se perdía el pasado viernes 2 de agosto, es una perra de color marrón, blanco y negro con una pequeña "costra en la cabeza". Desde su perfil oficial en Twitter, la actriz ha publicado una foto junto a su perra y un número de teléfono.

Mi Perra Costra se ha perdido ( tiene una costra en la cabeza) Zona del alto ampurdá: la Jonquera, cabañas, Capmany, San Climent, por favor si alguien la ve llamen al +34 681 045 018( no es mi tlf) pic.twitter.com/GsLRK6XugR — Macarena Gómez (@GmezMacarena) August 2, 2019

"Mi Perra Costra se ha perdido -tiene una costra en la cabeza- Zona del alto ampurdá: la Jonquera, cabañas, Capmany, San Climent, por favor si alguien la ve llamen al +34 681 045 018 (No es mi teléfono)", ha escrito la actriz.

Aldo Comas, su gran apoyo

Aldo Comas y Macarena Gómez en una imagen de archivo. Gtres

En estos delicados momentos, Aldo Comas, su marido, está siendo un gran apoyo para Macarena. Lo cierto es que su relación en una de las más sólidas del panorama nacional. Se conocieron en un bar de Buenos Aires. "¡Qué guapa, pareces Miércoles Adams!", le dijo el instructor de paracaidismo a la actriz, y ambos quedaron encandilados.

El 29 de junio de 2013 contrajeron matrimonio en la pequeña iglesia de Sant Miguel de Fluvià (Girona), tras lo cual decidieron que su luna de miel sería diferente, atrevida, y una señal del aventurero matrimonio que les esperaba por delante: tirarse en paracaídas.

Son padres de un hijo, Dante, y tienen intenciones de aumentar la familia. "Me apetece, pero ahora tengo mucho trabajo y no lo veo factible", decía la cordobesa. No cabe duda de que este viaje a Marruecos solo será una más de las aventuras que les depara el futuro a la pareja.

