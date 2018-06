El hotel de Macarena Gómez y su marido en Marrakech, a 2.000 euros la noche

Macarena Gómez (40 años) y su marido, Aldo Comas, han podido dormir en uno de los hoteles más exclusivos de Marrakech. Se trata de una villa con piscina privada del hotel Amanjena a 2.117 euros la noche.

La pareja se encuentra en Marruecos en medio de un desafío por parte de la marca de coches Land Rover, compañía que ha corrido con los gastos de esta villa.

El hotel, situado a las afueras de la ciudad en medio de un oasis de palmeras y olivos, está inspirado en la tradición árabe siguiendo el estilo del palacio de un sultán.

En concreto, el complejo elegido para la pareja es la villa Maison Jardin, con dos habitaciones con techos de siete metros de alto y 360 metros cuadrados de espacio habitable. Espacio que dejó impactados a la actriz y a su esposo: "Entras al cuarto que es muy, muy molón", aseguraba Aldo, mientras que Macarena se mostraba sorprendida: "Pero qué maravilla".

Concretamente, la pareja se referían a la master suite en la segunda planta con una cama king-size que tiene vistas al patio y al salón con chimenea.

Aldo también se mostró sorprendida con el baño, en el que se incluía una bañera de mármol verde con columnas y una ducha abovedada que le valió una onomatopeya por parte del instructor de paracaidismo: "¡Boom!".

Sin embargo, ni los metros cuadrados ni el mármol de máxima calidad pueden hacer sombra a la verdadera protagonista de esta habitación: la piscina privada climatizada donde la pareja ha descansado: "Esta piscina es solo para nosotros. Para mí y para Macarena", comentaba sorprendido Aldo.

Comas y Macarena se conocieron en un bar de Buenos Aires: "¡Qué guapa, pareces Miércoles Adams!", le dijo el instructor de paracaidismo a la actriz, y ambos quedaron encandilados.

El 29 de junio de 2013 contrajeron matrimonio en la pequeña iglesia de Sant Miguel de Fluvià (Girona), tras lo cual decidieron que su luna de miel sería diferente, atrevida, y una señal del aventurero matrimonio que les esperaba por delante: tirarse en paracaídas.

Son padres de un hijo, Dante, y tienen intenciones de aumentar la familia: "Me apetece, pero ahora tengo mucho trabajo y no lo veo factible", decía la cordobesa. No cabe duda de que este viaje a Marruecos solo será una más de las aventuras que les depara el futuro a la pareja.

