El millonario Ricardo Salinas ya atraca su megayate con helipuerto en Marbella

'Azteca', el megayate con helipuerto del millonario mexicano Ricardo Salinas (62 años), ya está atracado en Puerto Banus. El empresario dueño del Banco Azteca, que es el número cuatro en la lista de los multimillonarios mexicanos de la edición internacional de Forbes, es un adicto a este recinto portuario al que suele venir cada año, dando esplendor en el muelle de honor. En este atraque se codea con yates de la talla de 'Lady Haya' de la familia real saudí o 'Ascari' el yate favorito del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo (33), en el que se paseo hace varias semanas con su novia y su hijo por aguas marbellíes.

El empresario mexicano compró este superyate de 72 metros de eslora a Francisco Hernando, cuando 'El Pocero' estaba en quiebra. De inmediato el 'Clarena II', el barco de recreo más grande de España se convirtió en el 'Azteca' y el millonario y su familia surcan el mediterráneo haciendo grandes fiestas por donde pasan y aprovechan para reunirse con personajes mediáticos como el exministro Juan Ignacio Zoido (61) cuando estuvo en Sevilla o Amancio Ortega (82), Juan Pedro y Álvaro Domecq, Ramón Ybarra y el empresario de la Monumental Plaza de Toros México, Rafael Herrerías, y Rafael Pineda, entre otros.

Y es que, ¿quién no quiere pisar el Azteca? Este yate puede albergar hasta 20 invitados VIP, cuenta con un beach club en la popa de 100 metros cuadrados, así como con un helipuerto en el cual puede aterrizar un helicóptero de hasta tres toneladas; también tiene una terraza de más de 100 metros cuadrados, seis suites de lujo para los huéspedes (la principal mide 50 metros cuadrados) y su portón abatible se convierte en una terraza sobre el mar.

La cocina es de 50 metros cuadrados, luego está un comedor para 20 comensales, una sala de televisión con una pantalla gigante, otra sala de estar con un piano de cola, una zona aislada habilitada para biblioteca. Para subir a la cubierta hay una escalera de caracol, mientras un elevador acristalado conduce al solárium, donde se encuentran el bar y un jacuzzi al aire libre. El yate incluye una sala de masajes con su gimnasio; los acabados de los baños son de mármol italiano. El barco de recreo tiene un bote auxiliar y cuatro motos acuáticas.

Más suerte que 'el Pocero'

Con una fortuna calculada en 9.900 millones de dólares (7.800 millones de euros), según la revista Forbes, Ricardo Salinas, presidente del Grupo Elektra y TV Azteca, es el cuarto hombre más rico de México. Sus aficiones no son estrafalarias y los que le conocen dicen que cuando arriba a Marbella pasa desapercibido entre los turistas porque no hace "ostentaciones de ningún tipo".

Desde que comprara el 'Azteca' en julio de 2010, entró al selecto club de los 100 barcos de recreo más grandes y lujosos del mundo, al que pertenece también su compatriota Emilio Azcárraga Jean (50), socio de Salinas Pliego en el mercado de la telefonía móvil (Iusacell) y presidente de Televisa.

Ricardo Salinas tuvo más suerte que Paco 'el Pocero' que pudo disfrutar del barco nueve meses. En septiembre de 2009, cuando recibió el barco del astillero, y todas las televisiones lo grababan por aguas pitiusas, ya había estallado la 'burbuja inmobiliaria' en España y el constructor se vio rebasado por las deudas y no solo no pudo adquirir el exclusivo puerto Portals donde quería construir un casino submarino y un hotel de lujo, sino que tuvo que vender su capricho 'Clarena II'. Pero esta no es la única ocasión en que el 'Azteca' ha surcado el Mediterráneo, hay instantáneas de su travesía sería por la Costa Azul francesa; y en el puerto de La Luz, en Gran Canaria.

Al lado del barco de Cristiano Ronaldo

JALEOS ha tenido acceso a las fotografías del Muelle de Honor de Puerto Banus, donde se ve al lado del 'Azteca', el yate 'Ascari' la embarcación favorita de Ronaldo donde hace veinte días se daba el primer chapuzón con Georgina antes de irse a jugar el Mundial de Futbol a Rusia. Un yate que viene a costar unos 20.000 euros por día de alquiler. El yate 'Ascari', a pesar de sus dimensiones 36,5 metros de eslora, es una mansión de lujo, de espacios amplios, diáfanos y muy luminosos. Este yate en concreto, cuenta con cuatro suites en las que se pueden alojar hasta 10 personas.

Barcos como este están arribando casi a diario en el recinto portuario. Según precisa a JALEOS el nuevo consejero delegado de Puerto Banus, Juan Núñez: "desde la nueva directiva se está propulsando una nueva dinámica para que Puerto Banus vuelva a ser el referente de todos los puertos de Europa, en cuanto a turismo de lujo se refiere".

Desde septiembre de 2017, Puerto Banús ha iniciado una nueva etapa en su gestión que está impulsando un programa centrado principalmente en tres ámbitos: una mejora del espacio y los servicios, el refuerzo de la seguridad y la imagen del puerto. De esta manera se espera para el inicio de la temporada estival la entrada de algunos de los yates y veleros más lujosos de mundo.

