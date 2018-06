Georgina aclara los rumores de embarazo y habla de su boda con Cristiano

Es una de las protagonistas de la semana. Georgina Rodríguez (24 años) ha salido de su zona de confort, también conocida como la mansión que comparte con Cristiano Ronaldo (33) en la exclusiva urbanización La Finca y ha volado hasta Gran Canaria para afrontar su primer acto público y en solitario.

Georgina Rodríguez en Gran Canaria. Gtres

Tras la publicación de las fotografías de posado en el photocall y sus primeras declaraciones, se dispararon los rumores que hablaban de un inminente embarazo. "No estoy embarazada... Aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia", ha revelado en exclusiva para la revista ¡HOLA!.

A golpe de sinceridad, la modelo se ha visto en la necesidad de justificar que lo que lleva dentro, de momento, no es un bebé: "Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y... Soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto".

Al cuidado de cuatro niños, tres de su pareja a través de gestación subrogada y una propia nacida el pasado mes de noviembre, la segunda mujer más seguida de Instagram convierte en viral todo lo que toca. En la oleada de rumores que azota su ajetreada vida también ha encontrado ocasión para hablar de su boda con Ronaldo: "Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero, por ahora, tenemos muchas cosas en mente, y entre manos, y creo que esto, ahora mismo, no es prioritario".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran en un dulcísimo momento de su relación. 'Padres' de cuatro hijos y con planes de futuro en común, la modelo tiene planeado viajar esta misma semana hasta Rusia, país en el que se encuentra su razón de amor como capitán de la selección de fútbol portuguesa en pleno mundial.

Como broche final a una entrevista en la que ha disipado todos los comentarios que han aflorado alrededor de su figura en los últimos meses, Georgina ha aprovechado para deslizar que la relación con su suegra es de respeto, "como madre de mi pareja y abuela de mis hijos que es".

